Itt a magyar gazdagok friss körképe: egyre nagyobb tétben játszanak

4600 milliárd felett a privátbanki vagyon

Ezzel a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyonának több mint 9%-a van privátbanki ügyfelek kezében.

Június végével bezárólagA 4612 milliárd forintos vagyonállomány 2017 év végéhez képest közel 9%-os, éves összevetésben pedig közel 16%-os bővülést jelent.A lenti ábrán látszik, hogy az ügyfélszámla számában volt egy jelentősebb visszaesés 2017-ben, ami annak köszönhető, hogy a Citi lakossági ügyfeleit az Erste elsősorban a prémium banki szegmensébe vezette át. Ettől függetlenül jól látszik, hogy szektorszinten a kezelt privátbanki vagyon növekedése töretlen, az idei első félévben pedig az ügyfélszámla-növekedés is magára talált.

Az idei első félévben a szolgáltatók közül, a korábbi 300 millióról 320 millióra (ebben szerepet játszhatott a forint gyengélkedése is). A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje ezzel együtt sem változott, továbbra is a Bank Gutmanné a legnagyobb immár 320 millióval, ezt követően az UniCredit, az MKB és a K&H holtversenyben van a második helyen 100 milliós limittel. A legalacsonyabb belépési összeghatárok között a Generali 10 milliós belépési határa után a Budapest Banké a második legalacsonyabb 25 millióval., nem sokkal mögötte a HOLD Alapkezelő következik 255 millióval. A teljes piacra vonatkozó adatok szerint egy ügyfél számláján átlagosan 109 millió forintos vagyon volt június végén, ami több mint 6%-os növekedés a 2017 év végén mért közel 103 millióhoz képest.

Az ügyfélszámlák a 2017-es visszaesés után ismét erőre kaptak,, de még félév alatt is közel 3%-os bővülést láthatunk. A vagyon- és ügyfélszámlaadatok bővülési üteme alapján elmondható, hogy egyre zsugorodik a piac az új ügyfelek bevonását tekintve, miután az ügyfélszámlák már nem tudnak olyan ütemben bővülni a szolgáltatóknál, mint a kezelt vagyon, tehát egyre kevesebb ügyfélszámlán koncentrálódik egyre több vagyon., a 2017 év végi 400 ügyfélszámla június végére 450-re duzzadt, ami 12,5%-os bővülés. Az Equilor után az UniCredit mutatta fel fél év alatt a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában több mint 8%-os bővüléssel, ezt követően a Budapest Bank került a harmadik helyre 7,3%-kal.A szolgáltatók közül a júniussal bezáruló fél évben A HOLD Alapkezelőnél, az MKB-nál, a Generalinál és az SPB-nél csökkent a számlaszám, utóbbinál a szolgáltató elmondása szerint amiatt, hogy jelentősebb átszerződések voltak a privátból prémiumba, ami a kezelt vagyon mellett a számlaszámot is érintette.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP privátbankja kezeli több mint 1600 milliárd forinttal, a második helyen a Raiffeisen privátbankja áll 513 milliárddal, az MKB privátbankja pedig az utóbbi évben látott jelentős vagyoni felfutásnak köszönhetően megelőzte az Erstét és bejött a harmadik helyre 500 milliárd forintnyi kezelt vagyonával.

A számlaadatoknál jóval nagyobb ütemű bővülést lehetett látni a kezelt vagyonban,. Ezzel a hazai privátbanki szolgáltatók még saját becsléseiket is felülmúlták, egy évvel ezelőtt a válaszadók többsége 4-8% közötti vagyonbővülést várt egyéves időtávon a piac egészétől., ahol a tavaly év végi 172 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült 235 milliárdra növelni. Az UniCredit privátbankja mögött a második legnagyobb bővülést az MKB mutatta fel közel 18%-kal, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír végzett több mint 12%-kal. Éves összevetésben az UniCredit és az MKB tudott egyedül 40% feletti vagyonbővülést produkálni.

Az adatok szerint, fejenként 225-tel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a Raiffeisennél vannak, ahol átlagosan 62 ügyfél jut egy tanácsadóra.Mindez jól mutatja, milyen. Igaz, minden évben nő valamelyest a privátbankárok száma, de az elmúlt félévben látott 8 fős bővülés kevés ahhoz, hogy javítani lehessen az ügyfélélményen vagy esetlegesen a szolgáltatás színvonalán.A bankárok számát tekintve a legnagyobb számú bővítést fél év alatt a Budapest Bank produkálta, ahol 5 fővel bővült a privátbankárok száma, ezt követően fej-fej meleltt végzett az OTP és az Unicredit 3 fővel. A legtöbb privátbankárt tavaly év végéhez képest a Raiffeisen "veszítette el" 2 fővel, de a Concorde értékpapírnál, a Generalinál és az Equilornál is csökkent egy fővel a tanácsadók száma.

A privátbanki ügyfelek többségének 50 milliónál is több pénze van

, bár ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel (ezt bizonyítja az egy ügyfélre eső vagyon nagysága is, amiről korábban már szó esett). Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán 39%-án van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt.

A szektorszinten bővülő vagyonnal összhangban, a teljes piaci vagyonnak 35%-át az OTP, 11-11%-át a Raiffeisen és az MKB, 10%-át pedig az Erste.