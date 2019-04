Itt az 5 gazdag család, akiknek köszönhetően újjáépülhet a Notre-Dame

Nem meglepő, hogy a francia gazdagabb családok és cégek voltak a legaktívabbak a felajánlásokkal, a tehetősebb családok felajánlásait és hátterét az alábbiakban gyűjtöttük össze:Ha valakinek mond valamit a Louis Vuitton, a Sephora vagy a Dior márka, akkor nagyjából kitalálhatja, honnan szerezte vagyonát Bernard Arnault. A 70 éves francia üzletember a tulajdonosa az LVMH luxusmárkákat magába foglaló cégcsoportnak, mintegy 70 márkából álló birodalmat irányít. Az LMVH tavaly rekord eladásokról és profitról számolt be, ami elsősorban a kínaiak magasabb költéseinek köszönhető. Az üzletember apja építkezési cégének segítségével alapozta meg jövőjét, 1985-ben az építkezési üzletből gyűjtött össze 15 millió dollárt ahhoz, hogy megvegye a Christian Diort. Arnault és családjának vagyona jelenleg több mint 93 milliárd dollár a Forbes szerint. Ebből a Notre-Dame újjáépítéséhez 200 millió eurót ajánlottak fel.

“Faced with this tragedy, my father and I have decided to contribute to the funds needed to fully rebuild Notre Dame de Paris, in order to bring this jewel of our heritage back to life as soon as possible."

