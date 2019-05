Rockefeller háromszor gazdagabb volt, mint most a világ leggazdagabb embere

Bill Gates, 213 milliárd dollár

Warren Buffett, 93 milliárd dollár

John D. Rockefeller, 331 milliárd dollár

Andrew Carnegie, 321 milliárd dollár (ő volt az, aki 1901-ben eladta acélvállalatát J. P. Morgannek 480 millió dollárért)

Cornelius Vanderbilt, 238 milliárd dollár (ő építette fel a New York-i Grand Central Terminalt)

John Jacob Astor, 169 milliárd dollár (New York-i ingatlanokba fektető kereskedő volt)

James Brydges, 41 milliárd dollár (a South Sea buborék idején szerzett nagyobb vagyont)

John Spencer, 53 milliárd dollár (Spanyolországgal és Törökországgal kereskedő üzletember volt, egyben London főpolgármestere is)

Aquitániai Eleonóra, 25 milliárd dollár

Alan The Red, 203 milliárd dollár (I. Vilmos angol király unokatestvére volt, aki Anglia normann megszállása idején rengeteg földet szerzett magának)

Gaius Appuleius Diocles, 28 milliárd dollár (híres kocsihajtó volt az ókori Rómában)

Marcus Licinius Crassus, 210 milliárd dollár

John D. Rockefeller mintegy 1,5 milliárd dolláros vagyont halmozott fel, ami mai értéken számolva mintegy 26 milliárd dollárnak felelne meg.Van azért ennél jobb összehasonlítás is, ha azt nézzük,hogyan aránylik ezeknek az embereknek a vagyona a GDP-hez. Rockefeller 1,5 milliárd dolláros vagyona 1,6%-át tette ki az 1937-es GDP-nek. Ha ugyanezt az arányt tartaná ma is, akkor Rockefeller vagyona háromszor akkora lenne, mint most Bezosé.A Bloomberg cikke azt nézte meg, hogy a történelem leggazdagabb embereinek vagyona annak csúcspontján mekkora lenne ma, ha ezt a megközelítést vesszük alapul: