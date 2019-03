Új világ vár a magyar gazdagokra

A teljes bankszektorhoz hasonlóan a Budapest Bank stratégiájában is fókuszban van a digitalizáció. Ez számos lehetőséget tartogat az egyszerűsítés, a folyamat optimalizáció, valamint az értékesítési folyamat és ügyfélélmény tekintetében. Manapság egyre inkább elvárják az ügyfelek, hogy egyes szolgáltatásokat, termékeket online vehessenek igénybe. Éppen ezért folyamatosan fejlesztünk, így például a banki mobilalkalmazásunkba a hagyományos funkciókon túl tavaly beépítettük a mobilfizetést és a QR kódos csekkbefizetést is, és idén is több újdonsággal jelentkezünk majd. A fejlesztések terén a legtöbb erőforrást az idén júliusban induló azonnali fizetési rendszer kiépítése köti le.A privátbanki ügyfelek elvárásai magasabbak a bankokkal szemben. Számukra kiemelten fontos, hogy az elvárásaiknak leginkább megfelelően, minél kényelmesebben intézhessék napi pénzügyeiket, ehhez pedig elengedhetetlenek a digitális megoldások is. Ugyanakkor úgy vélem, ebben a szegmensben a jövőben is szükség lesz a személyes kapcsolatra és a jól képzett tanácsadókra. A fejlesztések fő iránya a privátbanki területen a különböző döntés-előkészítő, illetve modellező rendszerek kiépítése, amelyek nem csupán a kollégáink munkáját, hanem az ügyfelek döntéseit, valamint befektetésükön elért eredmények értékelését is nagyban segíthetik.

Míg a mindennapi tranzakcionális bankolás vagy akár brókeri tranzakciók esetében már nagyobb teret hódítottak a bankszektoron kívüli digitális megoldások, egyelőre nem látok olyan fintech megoldást a piacon, amely nagy számban tudott volna befektetési tanácsadási szolgáltatással ügyfeleket szerezni. Véleményem szerint a személyes kapcsolat és a jól képzett tanácsadó nem váltható ki a privátbanki szegmensben, így öt év múlva is szükség lesz privátbankárokra. Ami változni fog, az a személyes tanácsadás módja: a jövőt személy szerint egy hibrid modellben képzelem el, amelyben fontos szerep jut a privátbankárok munkáját támogató digitális megoldásoknak.Úgy gondolom, sokszor többet várunk a robottanácsadóktól, mint amire képesek lehetnek, vagy ami a realitás lehet a jövőben. Általánosságban nem lehet kijelenteni, hogy a piac megérett rá vagy sem, én inkább úgy fogalmaznék, hogy van olyan szegmens - például a fiatal generáció -, ahol nem csak releváns, de elvárás is az online megoldások alkalmazása. Van azonban olyan ügyféltípus is, amely esetében sokkal kevésbé használható ez a megközelítés. Ahogyan szerintem soha nem jön el a 100%-osan robot ügyvédek korszaka, úgy véleményem szerint a befektetési területen sem fogják a robottanácsadók átvenni ezt a munkakört. Vannak dolgok, amelyek automatizálhatóak, és vannak, amelyek soha nem lesznek azok ebben a szakmában sem.A robottanácsadó alkalmazása feltételezi az ajánlatok bizonyos standardizálását, így szerintem elsősorban a prémium szegmensben, valamint a vagyonépítés szakaszában lévő lakossági ügyfelek esetén lehet hasznos. Nagyobb vagyon esetén a személyes egyeztetések során kialakított stratégia végrehajtásában lehet szerepet szánni az automatizációnak, például az úgynevezett átsúlyozás, vagy újonnan beérkező összegek portfólió szerinti elosztása esetén alkalmazható jól az új technológia.Az ingatlanpiacon tapasztalt áremelkedés, valamint az emelkedő bérleti díjak hatással vannak ügyfeleink befektetési döntéseire. Sok esetben az ügyfelek nem a meglévő, befektetési szolgáltatónál lévő vagyont használják fel ingatlan vásárlásra, hanem adott esetben más vagyontárgy értékesítéséből, vagy osztalékjövedelemből származó összegeket, így csak becsülhetjük azon pénzösszegeket, amelyek nem jelentek meg a privátbankoknál.A közvetlen ingatlanbefektetésnek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Az ingatlanbefektetés akkor jó, ha a portfóliónak csak a meghatározott részét és nem az egészét teszi ki. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a legtöbb ingatlan tranzakciónak jellemzően két oldala van: az eladói oldalon képződő bevétel előbb-utóbb nálunk is megjelenhet, így szegmens szinten nem feltétlenül csak a kimenő összegekkel találkozunk.