„Turisták, haza!” – Elharapóztak a feszültségek Európa egyik legnépszerűbb üdülőparadicsomában

Egyre nagyobb problémát jelent a „túlturistásodás” (overtourism) jelensége Európában, amely nyáron főleg a dél-európai tengerparti turistaparadicsomokat sújtja, de az olyan népszerű nagyvárosokban, mint Barcelona, Párizs vagy Amszterdam, egész évben jellemző. A mediterrán országokban a tavalyi nyárhoz hasonlóan ismét voltak tiltakozások a túl nagyra nőtt idegenforgalom ellen, ám ez nem rettenti vissza sem a turistákat, sem a turizmusból élő vállalkozásokat. Miközben az egyes települések vezetése különböző helyi intézkedéssel próbál védekezni a nagy nyaralótömeg ellen, a központi kormányoknak érdeke a gazdaság fontos szegmensét jelentő idegenforgalom növekedése.

Ismét szárnyal az idegenforgalom Európában

A tavalyi évben összesen 747 millió nemzetközi turista látogatta meg Európát, messze többen, mint bármelyik másik kontinenst. A látogatók 70 százaléka Dél- és Nyugat-Európára koncentrálódott. A világon a legtöbb turista – 100 millió fő – Franciaországba érkezett – nem függetlenül attól, hogy 2024 a párizsi olimpia éve volt –, a második helyre Spanyolország került 96 millió fővel. Csak az 1,6 millió lakosú Barcelona tavaly 26 millió turistát fogadott.

A népszerűségnek azonban ára van, amit a magyarul talán „túlturistásodás”-ra fordítható, az angol eredetiben „overtourism”-nak mondott kifejezéssel szoktak illetni. A szó 2017-ben vált igazán bevett és sokat használt terminussá, ami jelzi, hogy maga az általa jelölt jelenség is ekkorra lett igazán akuttá.

Bár a 2020-as koronavírus-járvány átmenetileg jelentősen visszavetette a világ idegenforgalmát, a pandémia lecsengését követően újra kilőtt a turizmus, 2024-ben pedig már visszatért a járvány előtti szintekre.

Az ENSZ becslése szerint 2024-ben 1,4 milliárd nemzetközi turistaérkezést regisztráltak, ami 11 százalékkal volt magasabb a 2023-as számoknál, és elérte a járvány előtti utolsó „békeév”, a 2019-es év szintjét. A növekedés ugyanakkor egyenlőtlenül oszlik meg: míg Európában már 1 százalékkal vagyunk a 2019-es szint fölött, Ázsia tavaly még csak a 87 százalékát érte el. Európán belül sem egyenlő az eloszlás: az ukrajnai háború miatt Kelet- és Közép-Európa egy részének turizmusa még nem tudta elérni a 2019-es szintet, azonban a Dél- és Nyugat-Európába érkezők ezt bőven kiegyenlítették.

Kiújult a tiltakozás a tömegturizmus ellen

A 2024-es nyár volt a pandémia után az első, amikor ismét címlapokra került a „túlturistásodás” kifejezés, méghozzá az elsősorban Spanyolországban kitört tiltakozások miatt. Barcelonában, Mallorcán, a Kanári-szigeteken vagy éppen Malagában dühös helyiek vonultak az utcára, akiknek elegük lett abból, hogy nagy tömegben lepik el a turisták a településeket, a helyi üzletek helyére turisták kiszolgálására szolgáló boltok települnek, az ingatlanárak pedig az egekbe szöknek. A tüntetések legismertebbé vált mozzanata az volt, mikor Barcelonában a tiltakozók vízipisztollyal kezdték el „lövöldözni” a kávéházak teraszain iszogató üdülőket. A történtekről és hátteréről akkor mi is írtunk:

Hasonló jelenetek most június 15-én is lejátszódtak Barcelonában, amikor ismét előkerültek a „túlturistásodás” elleni küzdelem szimbólumává vált vízipisztolyok. A demonstrálók füstbombákat dobáltak, és egy terelőszalaggal elkerítették egy hostel bejáratát.

Thousands gathered in Barcelona's city center to protest the growing impact of mass tourism on local communities. Activists say tourism is driving up housing costs, damaging the environment, and displacing residents https://t.co/esDKcKryrT pic.twitter.com/JV4OOh5lwq https://t.co/esDKcKryrT — Reuters (@Reuters) June 15, 2025

„A ti nyaralásotok, a mi nyomorunk” – kántálták a tiltakozók, transzparenseire pedig olyan feliratokat írtak, mint hogy „A tömegturizmus megöli a várost”, „A kapzsiságuk romlásba dönt minket”. Boltok és szállodák kirakatain, ajtajain

Helyi önvédelem, turisták, menjetek haza!

feliratú falragaszok jelentek meg.

A június 15-i volt az első nemzetközi tiltakozás a tömegturizmus ellen: a spanyolországival egy időben Portugáliában és Olaszországban is tüntetéseket tartottak, méghozzá egy nemzetközi ernyőszervezet, a Sud d'Europa contra la Turistització („Dél-Európa az Elturistásodás Ellen”) szervezésében.

VIDEO: Thousands march in Spain's Mallorca against overtourismLocal demonstrators take part in a protest against mass tourism and rising house prices in Palma de Mallorca. Similar protests have been staged in tourist hotspots across southern Europe pic.twitter.com/BBsKa3R8xO https://t.co/BBsKa3R8xO — AFP News Agency (@AFP) June 16, 2025

Dél-Európa annak ellenére egyre kedveltebb úti cél, hogy a klímaváltozás hatásai itt túlságosan is jól érezhetők nyáron. Görögországban és Törökországban minden nyáron menetrendszerűen erdőtüzek pusztítanak, az égei-tengeri görög szigeteken egyre nagyobb problémát jelent a vízhiány, Spanyolországban és Portugáliában pedig egymást váltják az akár 40 fokos hőséget is meghaladó hőhullámok. Az Ibériai-félszigeten már májusban a 40 fokot közelítő és egyes helyeken meg is haladó hőség volt, miközben akkor még Európa nagyobb részén a szokottnál hűvösebb volt az idő idén. Azonban az egyre forróbb és hosszantartóbb hőhullámok sem tántorítják el a melegebb éghajlatra vágyókat, ahogy azt nemrég Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója is elmondta a foglalások adatai alapján.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 08. Nem állítják meg a hőullámok a nyaralni vágyókat

Az önkormányzatok korlátoznák a turizmust, a kormányok inkább nem

Bár az érintett települések számára kétségkívül sok bevételt hoz a turizmus, a városvezetőket az állandó lakosok választják meg, így az ő érdekeiket is muszáj tekintetbe venniük.

Az érintett önkormányzatok már számos elturistásodott helyen hoztak korlátozó intézkedéseket.

Az olaszországi Velence 5 eurós díjat vezetett be az egynapos látogatók számára, amit idén 10 euróra emelt. Egyes görög szigeteken szintén bevezették a látogatói díjat, amely az egyes, népszerűbb szigeteken 20 euróra rúg. Barcelonában 2028-ra teljesen ki akarják vezetni az Airbnb-hez hasonló rövidtávú lakáskiadási lehetőségeket, mivel ezek miatt lakhatási válság alakult ki a helyiek körében, az ingatlanárak hatalmasra nőttek. A katalán főváros vezetése idén összesen 66 ezer lakás listáról való törlésére szólította fel az Airbnb-t.

Firenzében a városvezetés az egyre népszerűbbé váló riksákat tiltotta be. A francia Riviérán található, filmfesztiváljáról híres Cannes kikötőjéből kizárták az 1000 főnél több embert befogadni képes hajókat. (Hasonló intézkedést Velence már korábban hozott.)

A központi kormányok azonban, amelyek elsősorban nem az érintettek szűkebb körére, hanem az állam bevételi forrásaira vannak tekintettel, inkább támogatni, mintsem korlátozni akarják az idegenforgalmat. Daniela Santanchè olasz turisztikai miniszter szerint például a jelenség „abszolút menedzselhető”.

A turizmus lehetőség, nem fenyegetés – főleg a helyi közösségeknek

– mondta az AP-nek. A miniszter kiemelte, a legtöbb turista Olaszország területének mindössze 4 százalékán összpontosul.

Hasonló a helyzet Spanyolországban, ahol öt régió fogadja a turisták 85 százalékát: a földrajzilag Afrikához tartozó Kanári-szigetek, a földközi-tengeri Baleár-szigetek (mindenekelőtt Mallorca, Menorca és Ibiza), Valencia, Katalónia (elsősorban a fővárosa, Barcelona) és Andalúzia (a kontinentális Spanyolország legdélibb régiója). Ilyen körülmények mellett arra nem lehet számítani, hogy központi akarat legyen a „túlturistásodás” megfékezésére: a helyi lakosok és önkormányzatok saját harcaikat vívják.

Címlapkép: A tömeges turizmus ellen tüntetők turisták felé lőnek víziposztolyukkal Barcelonában 2025. június 15-én. A tiltakozók szerint a katalán fővárosba irányuló turistaáradat felelős részben a lakásgondokért. MTI/AP/Pau Venteo