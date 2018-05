Téged is idegesít, ha robotokkal kell beszélni? Nem véletlenül!

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 15-ei konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

az ügyfeleink vajon igénylik-e, passzol-e az üzleti stratégiánkba, megéri-e egyáltalán?

Gyikbot, Jetbot, Unibot

Hype az, ami leküzdhetetlen vágyat ébreszt bennünk olyan dolgok vásárlására, amikre semmi szükségünk. Érdekes, hogy nemcsak a fogyasztók, de gyakran komoly, megfontolt szolgáltatócégek is képtelenek ellenállni neki - különösen, ha a chatbotokról van szó. Idén már 30 ezer milliárd üzenetet küldenek a mobilozók, és nyakunkon az éjjel-nappal csetelő Z generáció - itt az új, fancy technológia, ugorjunk bele! Mindeközben a megfontolt vállalathoz méltó megfontolt kérdések mintha elmaradnának:Persze minden hype ellenére is hiba lenne lebecsülni a chatbotok jelentőségét. Már most is láthatunk jól működő megoldásokat, és nem kérdés, hogy 10 éves távlatban elképesztő ütemben fog fejlődni a chatbot-ipar, ahogy megkerülhetetlen lesz a jövő ügyfélszolgálatában is. Csak lehet, hogy másképp, mint ahogy a cégek jelenleg használják.De lássuk, miről is beszélünk! A chatbot egy szóösszetétel: a chat a kommunikáció formájára, a bot pedig arra utal, hogy a válaszadó fél mögött valamiféle gépi algoritmus, vagy mesterséges intelligencia lapul.A chatbotok első generációjának képviselői meghatározott szabályok alapján adnak válaszokat bizonyos kérdésekre. Sokszor a Gyakran Ismételt Kérdéseket helyettesítik a weboldalon, ennél többet nem is igen tudnak, ezért én csakhívom őket. Egy elsőéves informatikus hallgató bármikor képes leprogramozni egy ilyen példányt.A második generáció a felügyelt gépi tanulást alkalmazó MI, amely meglévő, rendezett és felcímkézett adathalmazból tanul meg a felhasználó kérdéseire válaszolni. Szakszóval "multi-round conversation" botnak hívják, mert képes a szövegkörnyezetet értelmezni, visszakérdezni, majd a választ pontosítani. Mivel ő már felturbózott képességekkel rendelkezik, énkereszteltem el. Ilyen, amikor rosszul működik, és nem érti, mit keresünk az óceán közepén:

És ilyen, amikor jól:

Több csatornán többre megyünk

A harmadik generációt az adaptív, maguktól tanuló MI-k képviselik, amelyek meglévő ügyfélszolgálati beszélgetések leirataiból vagy korábbi, nagy mennyiségű chatüzenetekből tanulnak meg jó válaszokat adni. Ezek az intelligens chatbotok párhuzamos vagy egymásba ágyazott feladatok menedzselésére is képesek, és egészen emberi beszélgetés érzetét adják. Ha az ügyfélnek az online repülőjegy-vásárlás közepén jut eszébe, hogy ajándékkuponját érvényesíteni akarja, a chatbot nemcsak figyelmezteti, hogy fiókot kell nyitnia, de végig is vezeti a regisztráción. Amikor befejezték, szól az ügyfélnek, hogy visszatérhet a foglaláshoz, majd a kuponkódot is segít érvényesíteni. A chatbot itt már maga vezeti a teljes beszélgetést. Az ilyen intelligenciákat "mixed initiatives chatbotnak" is hívják, sokoldalúságuk miattszoktam hivatkozni rájuk.Mindezt azért érdemes tudni, mert a felhasználónak többnyire fogalma sincs róla, hogy a weboldalon felpattanó chatbottól mit is várhat. Ha értelmes, emberi interakcióra számít, többnyire garantált a csalódás. Az Aspect nevű amerikai cég felmérése szerint a fogyasztók 71 százaléka szerint a chatbotok alkalmatlanok komplex ügyfélproblémák megoldására, 86 százalékuk pedig azt szeretné, ha mellettük mindig ott lenne a lehetőség, hogy hús-vér ügyintézővel beszélhessenek. Nem véletlen, hogy a contact centerek egyre inkább a telefont különböző digitális csatornákkal (chat, chatbot, e-mail, sms) kombináló omnichannel megoldásokba fektetnek. Lehet, hogy odaát józanabbul gondolkoznak az új technológiáról?

Úgy gondolom, a chatbotok akkor lehetenek a leghasznosabbak, ha egy ilyen omnichannel folyamatban képesek megtalálni a természetes helyüket.

Kedves legyen vagy inkább okos?

A felpörgő üzleti digitalizációval és a Z-generáció fogyasztóvá válásával tehát nem az lesz a fő kérdés, hogy a kommunikáció mennyire emberi, hanem hogy mennyiben könnyíti meg az ügyintézést.

Nem veszik el a munkánkat

Kezünkben a botkormány

Nem lenyűgözni szeretnénk ügyfeleinket, hanem segíteni őket a tájékozódásban.

Pontosan tudjuk, hogy gyikbot, jetbot vagy unibot típusú megoldásra van szükségünk.

Nem akarjuk mindenáron azt az illúziót kelteni, hogy chatbotunk mögött valódi, érzékeny, személyességre képes emberi intelligencia lapul.

Készen állunk arra, hogy a chatbotot egy rendszer részeként működtessük. Ez egy nagyobb vállalat esetében akár egy jól működő omnichannel ügyfélszolgálat is lehet.

Ebben a rendszerben az ügyfélkapcsolati munkatársak is hasznos eszközként tudnak tekinteni rájuk.

Horváth Gergely, a Calgo üzletfejlesztési vezetője

Valószínűleg igen. De mi is az az omnichannel, és miért lesz fontos szerepe a jövő ügyfélszolgálatában? Az omni latinul mindent jelent, az omnichannel ügyfélélmény pedig azt ígéri, hogy a felhasználó a létező összes csatornán képes a szolgáltatójával beszélni. Fontos, hogy mindeközben mindenhol ugyanazt az információt érheti el, és amikor váltogat a csatornák között, az ügyintézés folyamata nem szakad meg. Például a számlareklamációt chatbot segítségével kezdi el, élő ügyfélszolgálatossal folytatja chaten, majd telefonon fejezi be.Igen ám, de mit kezdjünk az ügyfelek természetes idegenkedésével a chatbotokkal szemben? Az Aspect válaszadóinak 60 százaléka szerint az a cég, amelyik chatbottal kommunikál az ügyfeleivel, nem tűnik emberközelinek. Markáns vélemény, de engem csak abban erősít meg, hogy még mindig nem használjuk jól a botokat. Zavar az bárkit, hogy nem a pénztáros nénitől veheti meg a buszjegyet, hanem a jegyautomatától? Ha bizonyos kérdésünkre a chatbot gyorsabban válaszol, mint ahogy egy ember képes lenne, vajon megharagszunk-e rá? A felmérésében megkérdezettek 58 százaléka az averziók ellenére is azt állítja, hogy a chatbotok az egyszerű kérdéseket jól kezelik, 61 százalékuk még a gyorsaságukat is dicsérte.Úgy is fogalmazhatunk: nem az a cél, hogy a chatbotunk átmenjen a Turing-teszten, hanem, hogy segítsen megoldani a problémánkat.Természetesen megmaradnak azok az ügyek, amiket igazán hatékonyan továbbra is csak emberek tudnak megoldani, vagy amelyekhez emberi interakció szükséges, de ha egy ügyes chatbot képes ezeket okosan előkészíteni, azzal mindenki nyer. Amikor a robot "úgy érzi", a beszélgetés a képességeit meghaladó szintre ért, továbbpasszolhatja a problémát az ügyfélszolgálatosnak.A felmérések szerint maguk az operátorok is egyre inkább asszisztenciaként tekintenek a chatbotokra, és amíg a botok a kisebb ügyekkel vannak elfoglalva, ők a komplexebb, izgalmasabb problémákra koncentrálhatnak. Az Aspect kutatásában 79 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy ezzel saját képességeik kibontakoztatsára is nagyobb esélyt kapnak. Mindez csak rövid jegyzet a "robotok elveszik a munkánkat" című, ugyancsak klikvadász cikkek margójára. Jó ügyfélszolgálatosokra a következő 10 évben is nagy szükség lesz.Aki mindezek után azt kérdezi, érdemes-e bevezetni a chatbotokat saját vállalatánál vagy vállalkozásában, annak ez az egyszerű válaszom:Mielőtt döntenénk, gondoljunk végig pár alapvető szempontot, és ha közben egy pillanatra is felmerül a gyanú, hogy hype hatása alatt vagyunk, napoljuk el kérdést. Csak akkor fektessünk chatbot megoldásba, ha:Ha mindezeket szem előtt tartjuk, olyan megoldásokat építhetünk, amit kedvvel és örömmel használnak az ügyfeleink. És sosem kérdezik meg tőlük, hogy miért vesztegelnek egy hajón az óceán közepén.