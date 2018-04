Így néz ki a parlamenti patkó 97%-os feldolgozottságnál 2018.04.09 01:15

96,87%-os feldolgozottság mellett továbbra is megvan a 133 fős mandátuma a Fidesz-KDNP-nek (illetve a német nemzetiségi győztes is fideszes színekben indult, tehát a gyakorlatban 134 főnyi mandátuma van a kormánypártoknak). A Jobbiknak 26, az MSZP-P-nek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8 mandátuma jutott be a parlamentbe. Rajtuk kívül 1-1-1 képviselője lesz a parlamentben az Együttnek, illetve a német nemzetiségi önkormányzatnak, valamint függetlenként Mellár Tamás is bejutott.

!-->!--> Klikk a képre!