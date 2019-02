10 brutális elitkommandó, akik egy pillanat alatt képesek bárkit eltenni láb alól

1-3

Zöldsapkások

GU Szpecnaz

KSK

Az általában csak Zöldsapkásokként emlegetett különleges alakulat hivatalos neve az Egyesült Államok Hadseregének Különleges Egysége (United States Army Special Forces), 1952-es megalakulásuk óta szinte az összes konfliktusban harcoltak, amiből az anyaországuk kivette a részét. A Zöldsapkások egy négy fázisból álló kiképzéssel kezdik karrierjük végéig tartó folyamatos tréningjüket, a "Q-kurzus" alatt megtanulnak többek közt ejtőernyőzni, mesterlövészkedni, búvárkodni és harcjárműveket vezetni is. Zöldsapkások jelenleg állomásoznak többek közt Jordániában és Szíriában is; az utóbbi térségben az Iszlám Állam elleni harcokban vettek részt és segítettek az úgynevezett mérsékelt szíriai lázadók kiképzésében is.A GU (korábban GRU) Oroszország katonai hírszerzési hivatala, 1949 óta rendelkeznek saját különleges katonai alakulattal, az egyszerűen GU / GRU Szpecnazként emlegetett SzpN GU GS VSz RF-fel. Hivatalosan nyolc dandárból és egy ezredből áll, saját ejtőernyős és búvár alakulatuk is van. A GU Szpecnaz elsődleges feladata, hogy a frontvonal mögé, ellenséges területre jutva fontos logisztikai eszközöket szabotáljanak, vezetőket öljenek meg, célzott támadással bénítsák az ellenség harci képességeit. A GRU kommandósai részt vettek többek közt Hafizullah Amin, Afganisztán elnökének megöléséért indított hadműveletben is, ami kirobbantotta a szovjet-afgán háborút, később pedig a csecsen háborúkban és a szír polgárháborúban is harcoltak.A KSK (Kommando Spezialkräfte - Különleges Egységparancsnokság) a német hadsereg, a Bundeswehr különleges alakulata, 1996-ban alakult, korábban a rendőrség különleges alakulata, a GSG 9 látta el a feladatait. Körülbelül 1000 főből áll a szervezet, főleg terror-elhárítási hadműveletekben vesznek részt a Balkánon és Afganisztánban. Mielőtt valaki KSK-taggá válik, egy 18 hónapos felderítő kiképzésen kell részt vennie, majd egy három hónapos állóképesség-próbát kell tennie, melyet a jelentkezők alig 10%-a teljesít. Ha valaki átmegy a rostán, újabb 2-3 éves kiképzés veszi kezdetét, többek közt Belize-ben, Texasban és Norvégiában is gyakorlatoznak. Az alakulat működése óta mindössze egy katonát vesztett, Afganisztánban, 2013-ban.