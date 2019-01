10 szupertitkos csodafegyver, amiről nem is gondolnád, hogy létezik

1-3

A halálos esernyő

Kesztyűpisztoly

A tankgyilkos óvszer

Georgi Markov bolgár író 1968-ban disszidált az Egyesült Királyságba, majd különféle nyugati médiumokon keresztül élesen kritizálni kezdte szülőhazájának kommunista kormányát. 1978-ban a buszmegállóban várakozott, amikor szúró fájdalmat érzett a lábában, majd látta, ahogy egy férfi mögötte egy esernyőt vesz fel a földről, majd elmenekül. Pár nappal később Markov meghalt, a boncoláson fény derült arra, hogy ricinussal töltött lövedéket lőttek a testébe. Bár hivatalosan a mai napig nem derült ki, pontosan mi történhetett, több KGB-s dezertőr is megerősítette, hogy a bolgár kormány rendezte meg a gyilkosságot, az ehhez használatos "esernyőfegyver" létrehozásában pedig a szovjet titkosszolgálat is segített. A lövedéket vélhetően egy olasz származású, Bulgáriának dolgozó csempészből lett titkos ügynök lőtte Markovba.A Sedgley OSS .38 egy kesztyűre erősített apró, egylövetű pisztoly, az amerikai haditengerészeti titkosszolgálatnak fejlesztették a második világháború alatt. A szerkezetet könnyen el lehet rejteni egy hosszú kabátujjba, az elsütő mechanizmus pedig akkor aktiválódik, ha közvetlen kontaktba kerül a célponttal, vagyis lényegében meg kellett ütni az illetőt, akit likvidálni akart a fegyver kezelője. Nincs hivatalos információ arról, hogy valaha is élesben használták volna, viszont a Becstelen Brigantyk nevű amerikai filmben szerepelt.A CIA elődje, az OSS a második világháború alatt egyszerű megoldást dolgozott ki harckocsik hatástalanítására: őrölt diót és különféle porokat csomagoltak egy óvszerbe, amit egy belső égésű motorba kellett bedobni a tanknyíláson keresztül. Az üzemanyagban feloldódik a gumi és kiereszti magából a keveréket, ami tönkre teszi a motort. A fenti videóban különféle japán harci eszközök hatástalanítását is demonstrálják ezzel az eszközzel az amerikaiak, tönkre tesznek többek közt egy, a videóban valamiért közepes harckocsiként emlegetett, ma már ritkaságnak számító Ha-Go könnyűtankot is.