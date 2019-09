Megjött a magyarok esze – egyre többen gondolnak a jövőjükre

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tovább nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárakkal megtakarítók vagyona az idén és a kasszák továbbra is egyértelműen az egyik legjobb megoldást nyújtják az öngondoskodási piacon mind az anyagilag stabil időskorra spóroló, mind az egészségük megőrzésére törekvő emberek számára. Emellett is lenne azonban további tér növekedésre, sőt konkrét elképzelések is léteznek, melyek a pénztárak és a takarékoskodási piac jövőjét megalapoznák - többek között ezekről a témákról beszélt a Portfóliónak dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (Pénztárszövetség, ÖPOSZ) elnöke, aki kitért a két oldalról igénybe vehető adókedvezményre, valamint arra is, hogy a Pénztárszövetség milyen lényeges lépésekkel igyekszik a pénzügyi tudatosságot erősíteni.