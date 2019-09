A történelem legnagyobb monetáris kísérletét éljük

A fokozodó nemzetközi monetáris politikai helyzettel is fogunk foglalkozni a Budapest Economic Forum 2019-en.

Jakobsen úgy látja, hogy amikor a történelem könyveket írjuk majd, akkor 2019 úgy vonul be, mint amikor a világ egy új monetáris fejezetet nyitott: a globális recesszió útját rekord alacsony kamatok kövezve ki. Ez lehet a világ legnagyobb monetáris politikai kísérlete.

Normális időkben a magas kamatlábbal rendelkező országokba áramlik be a tőke, az alacsonyból pedig áramlik ki. De ha azt nézzük, Argentínában 80%-os a kamat, Németországban pedig negatívak a kamatok. Mégis Argentínából áramlik ki a tőke, és Németországba menekítik át a 30 éves negatív hozamú állampapírokba – véli a Saxo Bank vezető közgazdásza.

A világ GDP-jéhez viszonyított adósság már 240% körül mozog és az adósság nagyrésze dollárban van denominálva. Ezáltal az összes eszköz és gazdasági tevékenység a dollár árfolyam függvénye lesz. De ez nem csak az amerikai exportra hat negatívan, hanem a külföldi cégekre, akik dollárban denominált adósságokkal rendelkeznek, vagy a fejlődő országokra, akik a dollár árfolyamához rögzítik a saját árfolyamukat.

Erre a 19-re húztak lapot a jegybankok, és mondták azt, hogy a lassuló gazdaság miatt ideje lenne lazító intézkedéseket bevezetni.

Mégha sikerül is a dollár árfolyamát gyengíteni, amiben egyedül Donald Trump és a Kongresszus is egyetért, még akkor is annak a hatásai rövid távúak lennének. A Saxo Bank közgazdásza szerint ez nem oldja meg a főbb struktúrális problémákat, mint például a túlzot eladósodottságot, a globalizációs és demográfiai kérdésekből adódó problémákat.

Steen Jackobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza is előadást tart a Budapest Econmic Forum 2019 konferenciánkon.