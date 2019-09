Nagyot lépett előre a győri Audi-gyár - Így készül az új modelljük, amelyből elektromos változat is lesz

Már javában folyik az Audi első kompakt crossoverének, az új Q3 Sportbacknek a gyártása Győrben, amelyből a tervek szerint részben elektromos változat is készülhet hamarosan. Ennek apropóján az Audi Hungaria egy bemutató eseményt szervezett, ahol nemcsak az új modellt vehettük szemügyre, hanem betekintést nyerhettünk a termelés több szakaszába is, amelyről videót készítettünk.

A rendezvényt Achim Heinfling, az Audi Hungaria igazgatóságának leköszönő elnöke nyitotta meg, aki elmondta, erős vállalatot fog elhagyni, amely véleménye szerint jól felkészült a jövő kihívásaira. Győrben a legmodernebb gyártástechnológiákat alkalmazzák, és vonzó termékeket állítanak elő.

Heinfling kiemelte, az elmúlt időszakban hatalmas előrelépést jelentett az elektromos hajtás megjelenése a győri üzemben és az, hogy a Q3 és a Q3 Sportback gyártásának köszönhetően több modellel is megjelentek az SUV szegmensben.

Látni kell, hogy valóban hatalmas szükség volt az új modellcsalád érkezésére, az elmúlt években ugyanis folyamatosan csökkent a Győrben előállított személyautók száma. Tavaly kereken 100 ezer autó gördült le a gyártósorról, amely elmaradt a 2017-ben produkált 105 941 darabos gyártástól is. Annak köszönhetően viszont, hogy a vásárlók körében nagyon népszerű az SUV-szegmens, ahol a Q3 és a Q3 Sportback is versenyez, érdemben növekedhet a gyártási darabszám. A győri üzem névleges éves kapacitása 160 ezer darab autó, hallottunk olyan várakozást is nem hivatalos forrásból, amely szerint a termelés ezt az értéket megközelítheti idén. Az Audi Hungaria hivatalos álláspontja viszont az, hogy

A motorgyártás volumene, a gyártott motorok száma idén a tavalyi évhez hasonló magas szinten alakul, a járműgyártás 2019-re tervezett darabszáma pedig a tervek szerint meghaladja majd a tavalyi értéket.

Véleményünk szerint, amit a látottakra, illetve a csupán néhány perces próbakörre alapozunk, az Audi Hungaria várakozása konzervatív. A Q3 is egy jól eltalált modell, az új Q3 Sportback pedig rátesz még egy lapáttal, az autó vonalvezetése, sportos dizájnja sok vásárlót megnyerhet magának.

Azoknak, akiket leginkább a számok érdekelnek, a rend kedvéért leírjuk, hogy az új Audi Q3 Sportback hosszúsága 4,50 méter, szélessége 1,84 méter, magassága 1,56 méter, tengelytávolsága pedig 2,68 méter. Az európai piacra történt bevezetéskor az Audi Q3 Sportback egy benzines és egy dízelmotorral vált elérhetővé, mindkét erőforrás az Audi Hungarianál készül. A maga 169 kW-os (230 LE) teljesítményével a 2.0 literes TFSI erőforrás a legerősebb motor, míg a 2.0 literes TDI motor teljesítménye 110 kW (150 LE) lesz.

További motorváltozatok érkeznek majd az év folyamán, köztük egy nagy teljesítményű dízel- és egy belépő szintű benzines erőforrás, amely 48 V-os mild hibrid rendszerrel működik együtt. Utóbbi működésével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy lassításkor energiát nyer vissza, alacsony fordulatszám melletti gázadáskor pedig támogatja a motort. A mild hibrid rendszerrel a fogyasztás valós körülmények között 100 kilométerenként akár további 0,4 literrel is csökkenhet.

Ki kell emelni, hogy több szempontból is fontos a győri üzem számára, hogy az új Audi Q3 Sportback már kapható lesz részben elektromos változatban is. Egyrészt bizonyítja, hogy a gyártósor alkalmas arra, hogy a belsőégésű motorokkal szerelt autók mellett alternatív meghajtású járműveket is készítsenek rajta. Másrészt a részben vagy teljesen elektromos autók a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt egyre fontosabb szerepet kapnak majd a gyártók értékesítési flottáján belül. Az egyes szereplők, így az Audi is, igyekszik majd a vásárlókat az alternatív meghajtású modelljeik irányába terelni annak érdekében, hogy sikerüljön faragniuk az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukon. Ennek hiányában ugyanis jelentős büntetések megfizetésére kényszerülhetnek hamarosan.

Az Audi Hungaria által szervezett eseményen betekintést nyerhettünk a termelés több szakaszába, így testközelből figyelhettük a német prémiumautó-gyártó első kompakt crossoverének születését, amelyet alábbi videónkban be is mutatunk.