Valódi atomkatasztrófára készül a város, ahol a Csernobil című tv-sorozatot forgatták

Várhatóan még idén kereskedelmi üzembe áll az első fehéroroszországi atomerőmű első reaktorblokkja. Az erőmű a litván fővárostól, Vilniustól mindössze körülbelül 50, a határtól pedig kevesebb mint 30 kilométerre fekvő Osztrovec mellett található, a balti állam kormánya pedig erősen aggódik, miután az építkezés során balesetek sorozata történt, amelyeket ráadásul az illetékesek még el is akarták titkolni. Litvánia a "reméld a legjobbat, de készülj a legrosszabbra" elv alapján elkezdte a felkészülést egy esetleges nukleáris katasztrófára: jódtablettákat vásárolnak és hamarosan átfogó, több napos vészhelyzeti szimulációs gyakorlatot tartanak Vilniusban és környékén, ahol a közelmúltban a nagy sikerű, Csernobil című tv-sorozat felvételeinek jó része készült.

Míg Litvánia szerint az atomerőmű nem felel meg a nemzetközi biztonsági és környezeti standardoknak, és az atomerőmű olyan területen épül, amelynek szeizmikus kockázata is magas, Fehéroroszország tagad minden ezzel kapcsolatos vádat. A litvánok fenntartásai nem új keletűek a 2013 óta épülő atomerőművel, illetve annak biztonságával kapcsolatban, és ezeket a korábbi években számos formában kifejezésre is juttatták, igyekezve megakadályozni a projektet. Mivel ezeknek nem sok foganatja volt, Litvánia idén májusban bejelentette, blokkolja Fehéroroszország és az Európai Unió közötti partnerségi megállapodást. Litvánia már korábban elutasította azt is, hogy az atomerőműben termelt villamos energiából vásároljon, és erre szomszédait is szeretné rávenni.

Végső elkeseredésében fél éve arra is javaslatot tett, hogy a fehéroroszok alakítsák gáztüzelésűvé a már csaknem kész atomerőművet, amit Minszk természetesen nem tett meg.

Az atomerőmű egyes blokkja 97 százalékos készültségi állapotban van - közölte Alekszej Lihacsov, az erőművet építő Roszatom vezérigazgatója szeptember közepén a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) 63. konferenciáján Bécsben a fehérorosz Belsat TV szerint. Az erőmű két, VVER-1200 típusú, darabonként 1200 megawattos reaktorból fog állni - a terv szerint a Paksi Atomerőmű új blokkjaiba is ilyeneket épít majd az orosz kivitelező. További hasonlóság, hogy a nagyjából hasonló beruházási költségek zömét egy 10 milliárd dolláros hitel formájában itt is az orosz fél biztosítja. A terv szerint az új atomerőmű első 1200 megawattos VVER1200 típusú reaktorát idén, második egységét pedig 2020-ban helyezik üzembe.

Szirénák, helikopterek, evakuálás

Miután az erőmű már gyakorlatilag elkészült, és hamarosan termelésbe is áll az első reaktora, a litván félelmek konkrét intézkedésekben is realizálódtak. A litván kormány mintegy 900 ezer euróért 4 millió darab jódtablettát vásárolt, emellett Vilniusban és környékén vészhelyzeti szimulációs gyakorlatot tartanak a reagálási készség tesztelésére egy esetleges nukleáris balesetre, illetve az ennek nyomán fellépő sugárzásra készülve, amely a 2,8 milliós ország lakosságának egyharmadát érintené a legsúlyosabban.

A litván szempontból legrosszabb esetben - amikor kelet-nyugat irányú szélviszonyok uralkodnának egy hangsúlyozottan elméleti katasztrófa esetén - Litvánia keleti határán mintegy 20 ezer ember azonnali evakuálása válna szükségessé, ilyen körülmények azonban csak évente átlagosan 16 napon állnak fenn. Ezzel együtt a nukleáris katasztrófa esetén a közeli Vilniusban és környékén is súlyos helyzet alakulhatna ki, amire a litvánok meg is kezdték a felkészülést. A szimulált vészhelyzeti gyakorlatok során a polgári védelmi hatóság egyebek mellett szirénákat és helikopteres mentőegységeket is bevet.

Minderre azt követően kerül sor, hogy a közelmúltban a főváros, Vilnius utcái is szerepet kaptak a nagy sikerű, Csernobil című tv-sorozat felvételeiben. A litvánoknak ennél közvetlenebb emlékei is vannak a 33 évvel ezelőtti csernobili katasztrófáról, amely a legsúlyosabb nukleáris baleset volt a történelem során. A Szovjetunió által bekebelezett országot az elsők között érte el az atomfelhő, és sokaknak részt kellett venniük a katasztrófát követő mentőmissziókban. Ezért aztán, bármily csekély is egy újabb nukleáris baleset esélye, a litvánok igyekeznek felkészülni a legrosszabbra.

Az új fehérorosz atomerőmű miatti négynapos országos katasztrófavédelmi gyakorlat október 1-én kezdődik, amelynek során a litván hatóságok egy, a csernobilihez hasonló forgatókönyv alapján szimulálják egy esetleges baleset, illetve radioaktív felhő keletkezése esetén szükséges teendőket. A gyakorlat alatt megszólalnak a szirénák, minden mobiltelefonra figyelmeztető üzeneteket küldenek, a közmédia pedig folyamatosan informálja a lakosságot. Bizonyos területeken a katonaság bevonásával evakuációs gyakorlatot is tartanak, de más testületek mellett a határőrség is szerepet kap benne, a fiktív áldozatokat megszemélyesítő önkéntesek részvételével pedig a regisztrációs és sugárvédelmi mentőintézkedéseket is elpróbálják.

Nyugtalanító titkolózás

Az atomerőmű építésének kezdete óta történt több jelentős balesetben jelentések szerint legkevesebb három ember vesztette életét. Az ezzel kapcsolatos bizonytalanság oka, hogy a balesetek egy részét igyekeztek eltitkolni, így például azt is, amikor a 330 tonnás reaktorburkolatot több méter magasról leejtették. A helyi hatóságok csak két héttel a baleset után voltak hajlandóak elismerni a hibát, azt követően, hogy egyéb úton kiszivárgott és a médiában is nyilvánosságot kapott az eset. A beruházást végző orosz Roszatom kezdetben tagadta, hogy az alkatrész megsérült volna, és csak a jelentős médiavisszhangot követően ment bele annak cseréjébe. A fehérorosz kormány állítólag a megfélemlítés eszközét is bevetette a projekttel szemben kritikus hangok elnémítására az Open Demokracy beszámolója szerint, és szisztematikusan tagadja, hogy biztonsági problémák állnának fenn. Fehéroroszország ignorálta azt, a 2011-es fukusimai atomerőmű-balesetet követően megfogalmazott nemzetközi ajánlást is, melynek értelmében nagyvárosok 100 kilométeres körzetében nem lenne szabad atomerőművet építeni.

A tagadás és titkolózás, illetve a közvélemény manipulálására irányuló erőfeszítés pedig nem csak Litvánia számára lehet nyugtalanító, hiszen a kelet-európai nukleáris balesetek alkalmával rendre megismétlődik - éppen, ahogyan a csernobili katasztrófa idején, illetve azt követően is történt. Litvánia már jelenleg is célzottan figyeli és méri a sugárzási értékeket a fehérorosz határ mentén és az Osztrovec felől Vilniust elérő Neris folyóban; egy esetleges sugárzás a város 540 ezer lakosának ivóvizét is beszennyezheti.

További intézkedések jöhetnek

Az atomerőmű 2016-os stressztesztje nyomán alkotott cselekvési teszt végrehajtása még folyamatban van, például újabb szeizmikus mérések kezdődtek, de a terv nincs kőbe vésve és szükség esetén módosítható - mondta Olga Lugovszkaja, a Fehérorosz Vészhelyzetek Minisztériumának Nukleáris és Sugárbiztonsági Osztályának vezetője, amikor az IAEA konferenciája alkalmával egyeztetett az Európai Bizottság Energia Főigazgatóságának nukleáris energiáért felelős főigazgató-helyettesével, Massimo Garribbával. A fehérorosz távirati iroda beszámolója szerint a politikus azt is közölte, a terv meghatározza a kutatási jellegű intézkedéseket is, és elképzelhető, hogy további intézkedésekre lesz szükség azok után. A fehérorosz álláspont szerint az atomerőmű biztonságának fokozását célzó terv a stresszteszten túl teljes mértékben figyelembe veszi az Európai Unió ajánlásait, illetve az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG) által készített szakértői értékelés eredményeit is.

Maga a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is vizsgálta a helyzetet, és bár arra jutottak, Fehéroroszország az esetleges külső veszélyek - például földrengések -, illetve az erőmű ezek elleni védettségének megteremtése érdekében mindent megtesz, ugyanakkor ajánlásokat is megfogalmaztak, ami azt jelenti, hogy van még min javítani. Minszk természetesen megígérte, teljesíti az ajánlásokban foglaltakat, Angela Merkel német kancellár pedig idén augusztusban azt mondta, Németország támogatja Litvániát azon álláspontjában, mely szerint az erőműnek magasabb biztonsági kritériumoknak kell megfelelnie.