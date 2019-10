Őrült lézershow: több ezer légiutas életét veszélyeztették Magyarországon

Idén eddig közel ötvenszer jelezte fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete, hogy a földről lézerrel zavarták meg őket. A pilótafülkére irányított lézerfény akár tíz kilométerről is elvakíthatja a pilótákat, ami a személyzet egészsége mellett több száz utas életét is veszélyeztetheti - írta a HungaroControl közleményében.

Továbbra is gyakoriak a lézeres zavarások Budapest légterében. A repülésbiztonságért felelős HungaroControl Zrt. légiforgalmi irányítóihoz idén eddig közel 50 bejelentés érkezett a gépek személyzetétől, amit a vállalat minden esetben jelentett az illetékes hatóságoknak.

A kiskereskedelmi forgalomban is kapható, kézben hordozható lézerekkel akár tíz kilométerről is meg lehet zavarni a pilótákat. A fővárosi repülőtérre érkező, vagy innen induló járatok utasaira közvetlen veszélyt jelentő lézeres zavarás nemcsak elterelheti a gép személyzetének figyelmét, el is vakíthatja őket, ami maradandó egészségkárosodást, illetve a legnagyobb koncentrációt igénylő fel- vagy leszállási manőverek közben komoly balesetveszélyt okoz.

Tavaly közel 100 alkalommal jeleztek a pilóták lézeres zavarást. A szakemberek arra számítanak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is az őszi-téli időszakban növekszik meg az ilyen incidensek száma. Ezt látszik igazolni, hogy az idei esetek egyötöde az elmúlt egy hónapban történt. Budapesten arra is volt már példa, hogy landoláskor a lézerfénnyel elvakított kapitánytól a másodpilótának kellett átvennie a repülő irányítását.

A pilóták megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül és akár három év szabadságvesztéssel is sújtható.

