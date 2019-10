Amikor hozzánk is eljutott a válság: bizonytalanság és riadalom a hazai ingatlanpiacon

A 2008-ban kirobbant gazdasági válság jelentősen felülírta a lakáspiacról korábban alkotott képet, így abban az évben a Property Investment Forumon az egy asztalnál helyet foglaló nagy lakásfejlesztők vezetői nem az árrobbanás kezdetének potenciális időpontját, hanem a visszaesés várható mértékét találgatták. Aki azért ment a konferenciára, hogy meggyőzze magát arról, nincs is válság, az nagyot csalódott. A szektor szereplői meglepő őszinteséggel beszéltek a tőke és a finanszírozás eltűnéséről, a fejlesztések visszaeséséről, a nagyobb projektek elnyújtásáról. A rendezvény a piaci-befektetési trendeken kívül végigjárta a komplex városfejlesztéseket, a lakásépítéseket és -értékesítést, az iroda-, logisztikai, agglomerációs, hotel- és retail piacot, az agglomerációt, és egy asztalhoz ültette a régiós főépítészeket:

Elsodorja -e a régiós ingatlanpiacot a válság?

Van élet a projektfinanszírozás után? - Válság banki szemüveggel

Jön még a tőke a régióba? - Közép- és Kelet-Európa kilátásai

Komplex városfejlesztések - Hogyan tovább?

Fejlesztők kontra befektetők - Mi kell az irodapiacon?

Belvárosi reneszánsz - Retail fejlesztések Budapesten

Property Investment Forum 2019 Idén egy kisebb jubileumot ünneplünk, hiszen immáron 15. alkalommal rendezzük meg a hazai ingatlanszakmával karöltve, a piac legfontosabb szakmai eseményét, a Property Investment Forumot.

A komplex városfejlesztés beszélgetői leginkább arra hegyezték ki mondanivalójukat, hogy maguk a projektek időben olyan hosszúságúak, hogy nem tudnak gazdasági válság nélkül megélni egy fejlesztési ciklust. Az közel 10 éves boomnak tehát 2008-ban lett vége, a legtöbb országban csök­kenésbe fordul át az utóbbi évek szakadatlan emelkedése. Az Egyesült Királyságban a lakáspiacon például év végén már több mint 10 százalékot zuhant az árak, az amerikai közgazádszok pedig úgy vélték, hogy a saját piacuk csak 2011 vagy 2012-ben érheti el az alját. Eközben Magyarországon, még csupán elméletben foglalkoztak azzal, hogy vajon eshetnek-e a lakásárak, vagy, hogy az elmúlt évek stagnálása miatt esetleg lehet rá esély, hogy Magyarország kimarad a régiós lakáspiaci korrekcióból. A lakáspiaccal foglalkozó beszélgetések a konferencián:

Lakásértékesítés: franchise vagy halál?

Lakáspiaci összeomlás világszerte - Mi várható Közép-Európában?

Robban az Agglomeráció - Új részpiac születőben

Property Investment Forum 2008

Mi történt a világban és nálunk 2008-ban?

A 2007-ben már óriásira dagadt lufi végül 2008-ban hatalmas robajjal durrant ki. Az amerikai bankcsődök a az összeomlás szélére sodorták a globális pénzügyi rendszert. Ahogy egész Európa, úgy Magyarország is megszenvedte ezt az időszakot, igaz ugyanakkor, hogy itthon ezt az évet inkább a riadalom és a bizonytalanság jellemezte és ez csak a kiindulási pontja volt a következő éveket jellemző folyamatoknak: a bankok pillanatok alatt zárták el a pénzcsapokat, ami a fejlesztési és befektetési piacot is befagyasztotta és jó pár évig elhúzódó likviditáshiányt eredményezett. A hozamok extrém gyorsasággal emelkedtek 9 százalékra a korábbi 6-ról, a helyzetet pedig csak tovább rontotta, hogy a magyar irodapiac éppen a fejlesztési boom kellős közepén járt abban az időben, a folyamatban lévő építkezéseket már nem lehetett leállítani, így rekord mennyiségű irodaterület zúdult rá a piacra. 2008-ban a Haller Gardens átadásával a fővárosi irodapiacon megszületett a kétmilliomodik négyzetméter. Az új átadások pedig nem álltak le, ami a kihasználtsági mutatókat is egyre csak felfelé tolta, ennek következtében pedig a bérleti díjak is zuhanni kezdtek, 20-30 százalékot veszítettek a korábbi értékükből. A válság előtt 830 ezer négyzetméternyi iroda elkészülését prognosztizáltak két év alatt, ami 2008 végére már 580 ezerre csökkent.

Az összeomlástól a lakáspiac sem menekülhetett meg

Bár 2007-ben még sokan úgy vélték, hogy a lakáspiac kevésbé kitett a nemzetközi pénzügyi mozgásoknak, most kénytelenek voltak belátni az ellenkezőjét. 2008 elején még tetőzött a lakossági hitelezés, ezt követően viszont a devizahitelezés lényegében eltűnt a piacról, a magas forintkamatok, a lakosság pesszimista hozzáállása és a bankok alacsony hitelezési hajlandósága ellehetetlenítette a lakossági hitelezést. A tranzakciószám lezuhant, a bankok nem finanszíroztak új projekteket, így gyakorlatilag befellegzett a lakásfejlesztési piacnak. A hatalmasra megálmodott multifunkcionális fejelsztések, is nagy pofont kaptak, néhányuk teljsen eltűnt, voltak olyanok, amelyeket csak felfüggesztettek a nehéz időszak alatt. Ennek egy tipikus példája volt az M1-M7-es autópálya bevezető szakasza mellé tervezett Tópark, amit addig talán soha nem látott marketingkampánnyal hirdettek a válság előtt, majd a látványos felfutást körülbelül annyira látványos bedőlés követte. A "szellemvárosként" is emlegetett komplexumot 2007-ben 140 hektárosra álmodták meg és 13 év alatt több mint 300 milliárd forintból fejlesztették volna. Az épületegyüttes 10 hónapnyi kivitelezési munka, 100 ezer köbméter beton és 12 ezer tonna betonacél beépítése után elérte a legmagasabb pontját, ezt követően azonban a német finanszírozó befagyasztotta a forrásokat, a projekt leállt és megkezdődött a "szellemváros" 7-8 éves időszaka.

De hogy ne csak a rossz dolgokra emlékezzünk vissza, van néhány átadott fejlesztés és még a válság alatti időszakban is végbementek tranzakciók:

November elején eladták a még fejlesztés alatt álló, 18 ezer négyzetméteres Krisztina Palace irodaházat, a belbudai projekt értéke megközelítette a 60 millió eurót.

Két év után átadták a Megyeri hidat, a beruházás nettó 63 milliárd forintba került. A híd két part közötti hossza 3,2 kilométer, melynek több mint (1860 méter) a fele ível át a folyón.

Megépült a Megyeri híd pesti hídfőjénél az Aquaworld és a Ramada Resort Budapest Hotelszálloda- és fedett élményfürdő-együttese. A 8,6 hektáron elterülő turisztikai beruházás két év alatt épült meg, az épületek összes szintterülete 54 ezer négyzetméter.

Újbudán elkészült a 215 lakásos Sasad Liget első üteme.

20 millió euróért adta el a fejlesztő a 30 ezer négyzetméteres Tulipán Park logisztikai központot.

Megnyitott a ProLogis Park Budapest-Batta, a fejlesztő körülbelül 15,6 millió eurót fektetett az átadott létesítménybe.

Cikksorozatunk folytatódik, hamarosan bemutatjuk, hogy mit hozott a 2009-es év a hazai ingatlanpiac számára.