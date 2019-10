Felállni látszik a német ipar

Augusztusban a német ipari termelés 0,3%-kal haladta meg az előző havi szintet - közölte a Német Statisztikai Hivatal. A német ipari termelés ma megjelent jó adata több hónap negatív számát követi, vagyis végre egy kedvező információ látott napvilágot a német gazdaságról.

Nem mondható az augusztusi ipari termelési adat erős teljesítménynek, viszont a piacot így is meglephette a növekedés. Az augusztusra vonatkozó előrejelzések ugyanis 0,1-0,3%-os csökkenést jósoltak, vagyis a csökkenéssel ellentétben nőni tudott a német ipari termelés.

A német ipar még a friss havi emelkedés ellenére is 4%-kal gyengébben teljesített augusztusban, mint egy évvel korábban, tehát a nagy képet nem változtatta meg. Kisebb jó hír viszont a mai adat mellett az is, hogy az előző havi teéljesítményt is kissé felfelé módosította a német statisztikai hivatal.

Tegnap megjelentek a német gyáripari rendelési adatok, amelyek nem ígérnek gyors felpattanást. A szektor termékei iránti kereslet ugyanis továbbra is csökkenő pályán van, ráadásul a visszaesés mértéke még a vártánl is nagyobb volt.

Címlapkép: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg via Getty Images