Mi vár a globális gazdaságra és Magyarországra?

Világhírű közgazdászok és hazai gazdaságpolitikai vezetők részvételével kerül sor a kilencedik Budapest Economic Forumra, amelynek fókuszában a változóban lévő világ áll. A gazdasági ciklusforduló, a geopolitikai folyamatok, illetve a magyar gazdaság növekedési kilátásai egyaránt változásokat vetítenek előre, amelyekre érdemes felkészülni.

Világhírű szakértők mondják el véleményüket a világgazdaság és a magyar gazdaság kilátásairól a Budapest Economic Forumon.

Christian Ketels, a Boston Constulting Group vezető közgazdásza, a Henderson Institute Makroökonómiai Központjának vezetője arra keresi a választ, hogy lassulás vagy recesszió következik-e a globális gazdaságban.

Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza a Brexit-döntés árnyékában, nyakig a kereskedelmi háborúban értékeli a világgazdaság rövid és közép távú kilátásait.A szakértő rendszeres megszólaló a világ vezető gazdasági médiumaiban, legutóbb a dollár "gyilkos erejéről" beszélt, illetve arról, hogy az extrém laza monetáris politikák világában is recesszió fenyeget.

Jakobsen egy panelbeszélgetésen is részt vesz, ahol Nick Price-szal, a Fidelity feltörekvő piaci befektetési csoportjának vezetőjével a hosszabb távú kilátásokról beszélgetnek. Nick a világ egyik legismertebb és legsikeresebb portfóliómenedzsere, akinek véleményére sokan figyelnek a szakmában. Kíváncsian várjuk, mit gondol a jelenlegi zavaros helyzetben a tőkepiaci lehetőségekről. A beszélgetésben Yoel Sano, a Fitch Solution globális politikai és biztonsági kockázatokért felelős részlegének vezetője is részt vesz, aki további szempontokkal bővíti ki a beszélgetést. Yoel előadást is tart a következő másfél év geopolitikai kockázatairól, ami a török-szír konfliktus, a közelgő Brexit és a kereskedelmi háború fényében izgalmas témának ígérkezik.

A geopolitikai változásokról Rózsai Rezső, a KPMG friss vezérigazgatója is beszél. A vállalati szakértő szerint az ismert világrend megbomlani látszik: a G20, G8 után talán már a G5, G2 is túlzás, a növekvő nemzetközi hatalmi vákuumban nincs egyetlen ország vagy csoport sem, melynek lenne képessége és akarata is vezetni a globális agendát. A társadalmak megosztottak, soha nem volt ilyen erős az „ők” és a „mi”, és ez megváltoztatja az üzleti világ játékszabályait is. Rózsai szerint azonban ebben a világban is van vállalati mozgástér, erről szól majd az előadása.

A vállalati stratégiákról két igazi nagyágyú is beszél a BEF-en. Alapvetően nagyvállalati innovációról és a hosszú távú talpon maradásról, sikerességről szeretnénk beszélgetni a két ebből szempontból talán legrelevánsabb magyar nagyvállalattal: a magyar innováció mintaképével, a Richter Gedeonnal és az innovációs profilját nagymértékben megváltoztató Mollal. Orbán Gábor, a Richter és Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója, a Mol-csoport igazgatósági tagja lesz kérdésekkel sorozva.

A régió és Magyarország gazdasági folyamatairól Pasquale Diana, a Morgan Stanley feltörekvő régiós makrogazdasági részlegének korábbi vezetője és Juscsák György, a JP Morgan Asset Management igazgatója osztják meg gondolataikat a hallgatósággal.

A gazdaságpolitika irányítói is jelen lesznek a konferencián. Nagy Márton MNB-alelnök előadása a világban irányt váltó monetáris politikák fényében nagy érdeklődésre tarthat számot. Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium uniós forrásokért felelős államtitkára pedig a jövőre elapadó EU-támogatásokról, illetve a következő hétéves uniós költségvetés esélyeiről is szót ejthet, amikor a magyar gazdaság következő éveinek kilátásait elemzi.

A Budapest Economic Forum elmaradhatatlan eleme a bankvezéri kerekasztal, amelyben ezúttal Balog Ádám (MKB Bank), Jelasity Radován (Erste Bank), Kevin A. Murray (Citi Magyarország & Közép-Európa régió), Simák Pál (CIB Bank), Vida József (Takarékbank), illetve Wolf László, vezérigazgató-helyettes vesz részt.