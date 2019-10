Trump: eljött a tárgyalások nagy napja

Washingtonban csütörtök délelőtt megkezdődött az amerikai-kínai kereskedelmi egyeztetések 13. fordulója, amelyen a két ország főtárgyalói megpróbálnak valamiféle megoldást találni a világgazdasági növekedést is fenyegető kereskedelmi viszályra.

Az amerikai kereskedelmi főképviselő hivatalának bejáratánál Robert Lighthizer főképviselő és Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter fogadta a Liu Ho miniszterelnök-helyettes vezette kínai delegációt. A széles mosolyok és szívélyes kézfogások dacára számos súlyos kérdésben vita van a két ország között, és soványak a megegyezés esélyei.

Július óta először találkoztak a két ország főtárgyalói. A Fehér Ház tájékoztatása szerint a kétnaposra tervezett egyeztetéseken napirendre kerül a kikényszerített technológiatranszfer, a szellemi tulajdonjogok védelme, a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok, a mezőgazdaság és a majdani megállapodás végrehajtásának témája.

Donald Trump amerikai elnök a Twitteren azt írta, hogy eljött "a tárgyalások nagy napja", és megismételte azt az álláspontját, miszerint Kína megállapodást akar kötni, de ő nem feltétlenül. Jelezte azt is, hogy pénteken fogadja a Fehér Házban Liu Ho miniszterelnök-helyettest.

A Hszinhua kínai hírügynökség jelentése szerint Liu Ho a tárgyalások előtt kijelentette, hogy a kínai fél együtt akar működni az Egyesült Államokkal a kereskedelmi mérleggel, a piacokhoz való hozzáféréssel és a befektetők védelmével kapcsolatos ügyekben. Az amerikai kereskedelmi kamara egyik tisztségviselője pedig elmondta, lehetséges, hogy a kínai és az amerikai fél egy devizamegállapodást köt, cserébe a vámtarifák közelgő emelésének elhalasztásáért.

Jóllehet az utóbbi napokban több sajtójelentésben is arról számoltak be, hogy a világ két legnagyobb gazdasága fontolgatja egy "átmeneti", részleges kereskedelmi megállapodás megkötését, amelynek alapján Kína több amerikai agrárterméket vásárol a vámemelések elhalasztásának fejében, Trump elnök többször is elhessegette ezt a javaslatot, mondván, hogy "egy nagy megállapodást" akar Pekinggel, amely a szellemi tulajdonjogok kérdését is rendezi.

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap bennfentes forrásokra hivatkozva csütörtökön azt írta, hogy nem hozott előrelépést a hét elején tartott, a legfelső szintű tárgyalásokat előkészítő egyeztetéssorozat. A Liao Min pénzügyminiszter-helyettes vezette kínai delegáció nem volt hajlandó a kikényszerített technológiatranszfer kérdéséről beszélni, és kerülte azoknak a kínai állami támogatásoknak a témáját is, amelyekkel Washington szerint Peking méltánytalan előnyhöz juttatja a kínai vállalatokat a nemzetközi versenytársakkal szemben.

(Címlapkép: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)