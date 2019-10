Trump szerint a kurdok nem segítettek Normandiánál

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

A török védelmi minisztérium szerda este bejelentette, hogy a hadsereg megindította a szárazföldi műveleteket is Északkelet-Szíriában a Béke Forrása nevű hadművelet keretében. Az NTV török hírtelevízió katonai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a török csapatok négy oszlopban a szíriai Rász-el-Ain és Tell-Abjad településeknél lépték át a határt. Az offenzíva tehát azon a két ponton folytatódik, amelyre délután óta már a tüzérség és a légierő is csapásokat mért. Rász-el-Ain és Tell-Abjad mintegy 120 kilométerre van egymástól. Eközben Donald Trump amerikai elnök kijelentette: ha a szíriai török hadműveletek "nem lesznek emberségesek", akkor Washington tönkreteszi a török gazdaságot.