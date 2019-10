A környezet halálát és megváltását is hozhatják a modern technológiák

Nem biztos, hogy a robotizáció és az automatizáció a zöldenergia forradalmát is jelenti, hiszen a megnövekedett gyártási kapacitás megnövekedett fogyasztást és erőforrás-használatot is jelent majd, viszont a Quartz szerint az új technológiák megjelenése esélyt ad arra, hogy tiszta lappal kezdjünk.

A Quartz szerint már a jelenlegi technológiák mellett is automatizálni lehetne azoknak a munkafolyamatoknak a felét, amelyeket emberek végeznek el, a következő évtizedekben pedig valószínű, hogy az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó technológiák terjedésének köszönhetően rengeteg ember ténylegesen el is veszti majd a munkáját. Ezek az innovációk viszont jelentősen csökkenthetik az emberiség által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét és több adatot szolgáltathatnak a klímaváltozás hatásairól is, de akár az is előfordulhat, hogy a megnövekedett fogyasztás káros lesz a környezetre.

A Quartz felsorol pár ilyen példát:

Az Ipar 4.0 technológiáknak köszönhetően az autógyártás teljesen automatizált lesz, kevesebb hulladékot termelnek az előállítási folyamatok és környezetbarátabb is lesz, így olcsóbbak lehetnek az autók, viszont kérdés, hogy sikerül-e a jövőben környezetkímélőbb járműveket fejleszteni széles körben vagy a megnövekedett kibocsátás a fosszilis energiahasználatú járművek további terjedését szolgálja majd.

A mezőgazdaság jelentősen hozzájárul a világ károsanyag-kibocsátásához, a jövőben viszont az automatizált mezőgazdasági járművekkel és munkásokkal sokkal hatékonyabb és gyorsabb lehet a mezőgazdaság. A munkafolyamatok automatizációja viszont ronthatja a biodiverzitást és a még több gép használata a károsanyag-kibocsátást is növelheti.

Az automatizációval jelentősen megnőhet minden téren a fogyasztás, ami mind az erőforrások használatának, mind az iparosodásnak, mind pedig a fogyasztásnak az ütemét növelheti.

A magazin felhívja a figyelmet: az automatizáció önmagában egyáltalán nem jelenti a környezetbarát technológiák elterjedését, viszont lehetőséget nyit arra, hogy tudatosan odafigyeljenek a fejlesztők arra, hogy ezt a szempontont figyelem előtt tartsák, amikor az innovációikat létrehozzák, a vállalatok pedig odafigyelhetnek, hogy olyan technológiákat integráljanak rendszereikbe, melyek kímélik a környezetet.