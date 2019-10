Olyan választás jön a hétvégén, amitől felbolydulhat a régiónk

Vasárnap parlamenti választásokat tartanak Lengyelországban, melyen a felmérések szerint a jelenlegi kormánypárt végezhet az első helyen, az egyetlen kérdés csak az, hogy kormányt tud-e egyedül alakítani. Az eredmények az egész régió befektetői megítélését befolyásolhatják, geopolitikailag szempontból pedig Magyarország számára az a kockázat, hogy a kormány elveszítheti legfontosabb szövetségesét.

A régió gazdasági kilátásairól is szó lesz a Budapest Economic Forum konferencián.

Maradhat a lengyel kormány

A közvélemény-kutatások alapján szinte biztosra vehető, hogy a jelenleg kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) nyeri a vasárnapi lengyel parlamenti választásokat. A legutolsó felmérések szerint 40-45 százalékot kaphat, miközben a második legnagyobb erő az ellenzéki Civil Platform 25 százalékon áll. Tavaly a lengyeleknél is volt olyan elképzelés, hogy az ellenzék összefog a kormány leváltása érdekében, ezért különböző pártszövetségek alakultak. Végül azonban elaprózódott ellenzék, a Civil Platform szövetségesével is csak 27 százalékon áll.

A felmérések alapján a PiS és a Civil Koalíció mellett a baloldali pártszövetség juthat be a parlamentbe, ők 14 százalékot kaphatnak, mögöttük a Lengyel Koalíció áll, akik viszont 7 százalékos várható eredményükkel kint maradnának (a pártszövetségek esetében 8 százalék a küszöb), a Konföderáció nevű szervezet pedig 4,7 százalékos becslésével messze van a határtól.

A fenti számokból az látszik, hogy a két legnagyobb ellenzéki erő, a Civil Koalíció és a baloldali pártszövetség összességében is kevesebb szavazatot kaphat, mint a PiS egyedül. Éppen ezért tűnik most valószínűtlennek a kormányváltás, hiszen ahhoz össze kellene fogni a három legnagyobb ellenzéki erőnek, amire kevés az esély, hiszen a kampányban ők igyekeztek egymással is harcolni.

A nagy osztogatással nyerhetik meg a választókat

Tavasszal még úgy nézett ki, hogy megverhető a PiS, azonban a kormány az utolsó hónapokban komoly osztogatásba kezdett, egy sor olyan jóléti intézkedést hoztak, melyekkel a középosztálynak kedveztek. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy az emberek többsége a bőrén érzi az ország egyre jobb teljesítményét.

Ez pedig a jelek szerint erősebb érv, mint a lengyel kormányt ért nemzetközi és hazai támadások, melyek például a jogállamiságról vagy a bíróságok függetlenségéről szólnak. A kormány legnagyobb kritikusai szerint a mostani választás lehet az utolsó alkalom, hogy megfordítsák Lengyelország fokozatos eltolódását egy félig autokratikus rendszer felé.

A kormány legfontosabb eszköze a családtámogatás volt az elmúlt négy évben, fokozatosan növelték ennek mértékét. Hatalomra jutásuk után hirdették meg az 500+ programot, melynek keretében havi 500 zloty (mintegy 38 ezer forint) támogatást adtak minden második és további gyermek után. A nagycsaládosok esetében így az államtól kapott összeg elérhette egy havi fizetés mértékét. A gazdasági szakemberek évek óta kétségbe vonják ennek fenntarthatóságát, azonban a kormány eddig a gazdasági növekedésnek és az áfacsalás visszaszorításának köszönhetően meg tudta tartani a támogatást. Sőt, idén a választás előtt kiterjesztették minden gyermekre a havi 500 zlotys juttatást. Emellett a fiataloknak célzott adócsökkentéssel kedveskedett a lengyel kormány.

Közvetlenül a választások előtt szeptemberben újabb átfogó gazdasági csomagot jelentett be a kormány, melynek főbb elemei:

A minimálbér 2023 végéig majdnem megduplázódik. Lengyelországban kifejezetten magas, 12-13% a minimálbért keresők aránya, így a béremelkedési ütem a teljes nemzetgazdaságban erőteljes lehet.

Az idei nyugdíjkiegészítést megismétlik jövőre is, 2021-ben pedig megduplázzák.

A fenti kiadásnövelő intézkedések ellenére a JP Morgan nem számít a költségvetési hiány elszállására, 2020-ban változatlanul a GDP 1,5%-ára rúghat a deficit.

Minek örülne a piac?

Az alapforgatókönyvünk, hogy a PiS egyedül is többséget szerez a választásokon. Ha ez történne, akkor annak nem lenne komoly piaci hatása

– vélik az ING Bank elemzői. A szakemberek erre 50% esélyt adnak előzetesen. Ha viszont a jelenlegi kormánypárt a vártnál kisebb arányban győz, akkor az gazdasági és piaci kockázatokat jelentene, hiszen könnyen egy populista koalícióba kényszerülhetnének. Ebben az esetben a szóba jövő lehetséges kisebb koalíciós partnerek mindegyike a családtámogatási rendszer kiterjesztésére, a gyermekek után járó alanyi támogatás emelésére kérhetné a legnagyobb pártot a támogatásért cserébe.

Az ING szerint 15% annak esélye, hogy ugyan a PiS lesz a legnagyobb párt, de az ellenzék tud majd kormányt alakítani összefogva. Ez egy pozitívabb üzleti környezetet jelenthetne, az alacsony jövedelműeket támogathatnák további szociális transzferekkel, így piaci szempontból is pozitív lehetne ez a kimenetel. Ugyanakkor a jelenlegi ellenzéki pártokat elnézve a koalíció instabil lenne, ami folyamatos kockázatot jelentene. További 5% annak esélye, hogy senki nem tud majd kormányt alakítani és újabb választásokat kell majd tartani.

Az elemzők szerint piaci szempontból a legjobb kimenetel a PiS győzelme lenne, ha nem kellene koalíciót kötniük. Ez stabil gazdaságpolitikát jelenthetne a minimálbér további emelésével, nagy infrastruktúraberuházásokkal (új központi repülőtér, szélenergia-farmok), emellett az Európai Unióhoz való viszony továbbra is kiélezett lenne.

Fél szemmel mi is Varsóra figyelünk

Magyar szempontból a vasárnapi önkormányzati választások mellett eltörpül a lengyel szavazás jelentősége, ugyanakkor két okból nekünk is figyelnünk kell az eredményekre:

Egyrészt piaci szempontból a lengyel eszközök kockázati megítélése a forintot vagy a magyar kötvényeket is befolyásolja. Ha a kelet-közép-európai régióval kapcsolatban pesszimistábbak lesznek a befektetők, akkor nekünk is nehezebb lenne friss intézményi tőkét ide vonzani. Ennek persze a másik oldala, hogy a lengyel piacot esetlegesen alulsúlyozó befektetők akár magyar eszközökbe is átcsoportosíthatnának. Másrészt ha a lengyel kormány meglepetésre ellenzékbe szorulna, azzal a magyar kormány legfontosabb politikai szövetségesét veszítené el. Az elmúlt négy évben az Európai Unióban erősíteni próbálták a visegrádi négyek súlyát, az uniós vitákban a magyar és a lengyel vezetés kölcsönösen támogatta a másikat.

