Új Mercedes-Benz AMG modellek gyártása indult el Kecskeméten

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában idén harmadszor indult el sikeres sorozatgyártás: a CLA Coupé és a CLA Shooting Brake után most az első Mercedes-AMG Performance modellek gördültek le a gyártószalagról.

A Mercedes-AMG A 45 4MATIC+, a Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Coupé és a Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake modellek egyszerre kerültek gyártósorra, amelyekből mindegyik S-verzióként is kapható lesz. Mivel az első legyártott autók Lengyelországba kerülnek, a lengyel nemzeti zászló színeiben pompáznak: „sarki fehér”, „jupitervörös”, valamint „matt sziklaszürke“ fényezést kaptak.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyártásban résztvevő munkatársait hónapokon keresztül képezték az AMG-modelleknél alkalmazott egyedi munkafolyamatokra, az összeszerelő üzemben található tanulószigeteken. A Mercedes-AMG modellek összértékesítése hazánkban 2019 első félévében több mint duplájára nőtt 2018 azonos időszakához képest. Ebben szerepet játszott az is, hogy az érdeklődőket már két hazai Mercedes-AMG Performance Center várja.

Kiemelt szerepben Magyarország

Magyarország régóta kiemelt szerepet tölt be a Mercedes kompakt modelljeinek gyártásában, ezt a pozíciót erősítette a Daimler AG menedzsmentjének korábbi döntése is, hogy Kecskemét egyike lesz annak az öt helyszínnek a világon, ahol az új A-osztályt gyártják majd 2018-tól. Néhány hónappal ezelőtt pedig arról számolhattunk be, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár marad a CLA bölcsője. A 2013-ban piacra dobott CLA Coupé sikere után ugyanis a kompaktautó-modell második generációjának gyártása vette kezdetét, elődjéhez hasonlóan kizárólagosan Kecskeméten.

Ezzel a Mercedes-Benz zökkenőmentesen folytatja azt a tavaly elkezdett sorozatot, amelynek során 2018-ban rekordidő alatt az új kompaktautó-család négy új modellje gördült le három kontinens öt gyártási helyszínén a gyártószalagokról: az A-osztály Rastattban, Kecskeméten és Uusikaupunkiban (Finnországban), az A-osztály limuzinja Aguascalientes-ben (Mexikó), az A-osztály hosszított verziója Pekingben (Kínában), és az új B-osztály Rastattban.

Év elején Hesz Tamás, a Mercedes-Benz Hungária Kft. értékesítési és marketing igazgatója kiemelte, hogy az elmúlt évek növekedése után a Mercedes-Benz Hungária Kft. 2019-ben is kétszámjegyű bővülést tervez a személyautók értékesítésében, amelyhez a fenti AMG-modellek is hozzájárulhatnak majd.