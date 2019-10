Karácsony Gergely kiterítette lapjait - Itt vannak a legfontosabb ígéretek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Karácsony Gergely, Budapest új főpolgármestere sajtótájékoztatón jelentette be, hogy milyen intézkedésekkel kezdi meg munkáját a fővárosi közgyűlésben. Karácsony többek közt zöld és szabad Budapestet szeretne, átláthatósági csomagot vezet be, és Budapest legértékesebb telkét nem fogják parkolóként használni. Ingyenek közösségi közlekedést biztosítana a fiataloknak, valamint az álláskeresők is térítés nélkül használhatnák a BKV-t. Az új főpolgármester nem szeretne több stadiont, hanem zöld területeket fog biztosítani.