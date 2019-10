Visszafordult a globalizáció, nő az egyenlőtlenség, a profit oldhatja meg a klímaváltozást

A cikkünk címében szereplő, részben meglepő állítások hangoztak el a Budapest Economic Forum külföldi résztvevőkkel zajló panelbeszélgetésében. A Portfolio mai konferenciáján a Fidelity, a Saxo Bank és a Fitch Solutions szakértői mondták el véleményüket a következő két évtized gazdasági-pénzügyi kihívásairól.

András Bence, az EY Magyarország szenior tanácsadója és a Portfolio Prof szerzője kérdezte a panelbeszélgetés résztvevőit.

Melyek lesznek a következő két évtized gazdasági folyamatainak motorjai?





Nick Price, a Fidelity’s Emerging Markets Equity Team leadere úgy vélte, befektetési szempontból vizsgálva a következő 20 évet a hozamok tovább csökkenhetnek, a technológia, a lakossági elöregedés, a megtakarítási lehetőségek korlátozottsága alapvető jelenség lesz. Négy-öt éve látszódik a deglobalizáció folyamata, felértékelődnek a nemzetállamok és a robotika miatt egyre többen szorulnak ki a munkaerőpiacról. Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza és befektetési igazgatója úgy látja, a befektetési-kereskedési platformok egyre inkább lokálissá válnak (a részvényérték 60%-ával ma is ezeken kereskednek), az ázsiaiak, különösen a kínaiak előre fognak törni, ezek ráadásul fejlett technológiájukkal monopóliumot élveznek. Nagy a társadalmi egyenlőtlenség, a hitelezés diszkriminál, generációk vesznek el, hiszen ma már nem tehetik meg huszonévesen a fiatalok, hogy saját lakást vegyenek. Yoel Sano (Head of Global Political and Security Risk, Fitch Solutions) jórészt egyetértett a fentiekkel, szerinte a technológia növeli az egyenlőtlenségeket, a klímaváltozás pedig a migrációra lesz hatással.

Elképzelhető egy pénzügyi krízis a következő egy-két évtizedben, és ha igen, mi válthatja ki?





Nick Price szerint lassul a növekedés, aminek egyik oka az eladósodottság. A Fidelitynél jelentős tőkepiaci korrekcióra számítanak, ami vonzóbbá teheti az új befektetések általános feltételeit. Sokan mondják, nem maradt több fegyverük a jegybankoknak, de ő ezzel nem feltétlenül ért egyet. El fog jönni persze az a nap, amikor a mennyiségi lazítás már nem működik majd, nagy kérdés, mikor. A pénzügyi rendszer instabil szerinte, a kockázatokat a kormányzatok vállalták magukra, egy bizonyos ponton újra kell majd indítani a rendszert. Steen Jakobsen szerint a politikai viharok az elmúlt évtizedekben nem hatottak jelentősen a részvénypiacokra, a politika nagyon kevés tekintetben tud megváltást hozni, egy új amerikai elnök sem fog tudni javulást hozni. Yoel Sano szerint a világgazdaság természete ellenére a politikusok azok, akik cselekednek, szabályokat alkotnak, a Brexit jó példa arra, milyen hatással járhat a tevékenységük.

Ki nyeri a bankok és a fintech cégek közötti háborút?

Nick Price szerint a különböző platformok sokkal nagyobb ügyfélértéket teremtenek, és nagy előnyük, hogy egy logikus üzleti modellben, automatizált folyamatokkal működnek. Ugyanakkor a bankok is alkalmazkodnak és digitalizálnak, és hatalmas betétállományokon ülnek a fintech cégekkel szemben, így a következő évtizedben valószínűleg nem veszítenek nagy teret. Ha valaki most bankot akar indítani, „minimál dizájnnal” kell megtennie. Steen Jakobsen a szabályozói arbitrázsra hívta fel a figyelmet, amely különösen Ázsiában a fintech cégek malmára hajtja a vizet. Forrongó helyzetben vagyunk, hosszú lesz a játszma a nagyok és a feltörekvő szereplők között. A lényeg szerinte nem a technológiában, hanem a szabályozási különbségekben van.

Ki fogja legyőzni a klímaváltozást?

Yoel Sano szerint minden az egyének szintjén működik, de a kormányoknak és a vállalatoknak összefogva kell megoldaniuk a problémát. Nick Price szerint a profit a megoldás: gazdaságossá kell tenni a gazdaság szereplői számára a klímaváltozás elleni küzdelmet.