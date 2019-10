Hivatalos: megvan a Brexit-megállapodás!

Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette, hogy megegyeztek a Brexit feltételeiről az Európai Unióval, amit Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is megerősített. A hírre szárnyakat kapott az angol font, azonban az északír unionista pártnak még gondjai vannak a tervezettel.

Mindkét fél számára igazságos és kiegyensúlyozott megállapodás született

- mondta Jean-Claude Juncker, vagyis a britek rendezett módon léphetnek ki az EU-ból.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke korábban közölte, hogy sikerült megállapodni a kiválás feltételeinek alapjairól. A korábban kiszivárgott hírek szerint egyetlen vitás pont maradt a megállapodásban, ez pedig az áfa. A britek ugyanis azt kérték, hogy az északír térség ne tartozzon az uniós áfa-rendszer hatálya alá.

Az északír unionista párt, a DUP - amelynek alsóházi támogatására a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártnak szüksége van - csütörtökön reggel még közölte, hogy "a dolgok jelenlegi állása" alapján nem tudja támogatni a javaslatcsomagot, mindenekelőtt az áfa- és a vámügyi szabályozással, valamint az egyetértési jogkörrel kapcsolatos bizonytalanságok miatt. A DUP a megegyezést követően újra közölte, hogy ők továbbra sem támogatják a kiválási egyezséget.

Johnson azt mondta, hogy az EU-val egy nagyszerű megállapodást kötöttek, amelyről az EU vezetői már ma szavazhatnak, a brit parlament elé pedig várhatóan szombaton kerül a javaslat. Az még nagy kérdés, hogy átmegy-e a javaslat, mert kulcsfontosságú, hogy változik-e szombatig a DUP álláspontja. Johnson szerint a brit parlamentnek kell elfogadnia a javaslatot, hogy a folyamat végére érjenek.

Michael Barnier, uniós Brexit-főtárgyaló hangsúlyozta, hogy a tárgyalófelek megegyeztek a kérdésekben, amely az unió vezetői elé kerül. Barnier arról is beszélt, hogy Johnson azt hiszi, ez a megállapodás keresztül fog menni a brit parlamenten.

Ahogyan korábban jeleztük, a megállapodás pontos ismeretében, illetve annak fogadtatásából ítélhetjük majd meg a rendezett Brexit esélyeit. Úgy tűnik, a felek megállapodásának már nincs akadálya, az EU-csúcson még ma igent mondhatnak az alkura. A fő kérdés most már az, hogy a Johnson-féle Brexit-alku elkerülheti-e azt a sorsot, ami elődje, Theresa May megállapodásának jutott. A korábbi megállapodás mögé nem sikerült parlamenti többséget kovácsolni, a mostani megállapodás esetében is van két kockázat:



1. Boris Johnsonnak nincs meg a parlamenti többsége, ezért a (párton kívüli és belüli) politikai ellenfelek megpróbálkozhatnak a megbuktatásával egy esetleges leszavazással. Ez azonban "csak tisztán politikai okokból" nem valószínű, hiszen a rendezett Brexit a választók többségének akaratával megegyezik.



2. A fontosabb kockázat, hogy vajon az új megállapodás meg tudta-e oldani azokat a problémákat, amelyek miatt a May-féle megállapodás elbukott. Mint ismert, ott az volt az ellenállás oka, hogy az alku alapján előállhatott volna olyan helyzet, amikor az ír-északír határon kemény vámhatárt kellett volna felhúzni. A kiszivárgott hírek alapján úgy tűnik, hogy a problémát részben úgy oldották meg, hogy az ír-északír határ helyett a "brit-északír" határra helyezték át a feladatok egy részét. Nem kizárt, hogy a nemzeti szuverenitásra kényes képviselők egy részének ez a megoldás sem fog tetszeni.



Amennyiben a többség nem lesz meg a parlamentben, úgy mégis az október végi kilépés halasztásának forgatókönyve valósulhat meg. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Nagy-Britannia politikailag közel áll egy új választás kiírásához, ami (vélhetően Johnson előnyére) megváltozó erőviszonyokat hozhat.

Értékelésünket erősíti meg a két friss nyilatkozat:

A finn miniszterelnök szerint most már a brit parlamentnél van a labda, vagyis nekik kell elfogadni az egyezséget. Ez azt sugallja, hogy az EU-tagállamok már nem fognak keresztbefeküdni, így a főtárgyalók közötti megállapodás az unió részéről véglegesnek tekinthető.

Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezetője azt mondta, hogy ő nem boldog a megegyezéstől, a párt új Brexit-referendumot szeretne, vagyis ők bizonyára nem fogják támogatni a parlamentben a deal-t. Az új megállapodás rosszabb, mint amit Theresa May kötött – mondta Corbyn. Így most arra kell figyelni, hogy az északír unionista párt megváltoztatja-e az álláspontját.

A megegyezés hírére jelentősen erősödött az angol font és javult a piaci hangulat, az európai vezető tőzsdeindexek nagyot emelkedtek, és az amerikai határidős indexek is feljebb kerültek.

(Címlapkép: WIktor Szymanowicz/NurPhoto via Getty Images)