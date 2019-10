Padlón a forint: mi lesz így a netes rendelésekkel karácsony előtt?

Az euró-forint árfolyam minimális kilengéssel augusztus vége óta 330 felett van, vagyis a lélektani határ sem állította meg a gyengülést. Ezek alapján már nem mondhatjuk azt, hogy csak átmeneti megingásról van szó. Kíváncsiak voltunk, ennek milyen hatása lesz az idei online kereskedelemre, csökkenni fog-e tavalyhoz képest a nemzetközi online rendelések száma, mire számít a Magyar Posta.

A forint az elmúlt hetekben többször is történelmi mélypontra esett az euróval szemben, augusztus vége óta kisebb-nagyobb kilengéssel az euró-forint árfolyam 330 felett van. A gyenge forintnak elsősorban a külkereskedelemre lehet hatása, hiszen a külföldről beszerzett termékek ára törvényszerűen emelkedhet emiatt.

Tekintettel arra, hogy az online térben nagy a verseny a szereplők között, minden webáruház arra törekszik, hogy a lehető legjobban elhúzza az áremelést, és minél később kelljen megemelnie a fogyasztói árat. A legnagyobb kérdés az, hogy a kereskedőknek milyen beszerzési szerződései és mekkora készletei vannak – ezektől függ leginkább, hogy az adott kereskedőnél mikor érvényesül először az árfolyam változása miatti magasabb ár. Összességében, ha az árfolyam nem változik az ellenkező irányba és hosszabb távon is a 330 feletti árfolyam rögzül, az mindenképp a fogyasztói árak növekedését vonja majd maga után az importból származó termékek tekintetében

– közölte a Portfolio megkeresésére a GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. Elsősorban a műszaki cikkek esetében, azon belül is a számítástechnikai eszközöknél számítanak áremelkedésre. Ugyanakkor a GKI szerint a webshopok karácsonyi forgalmára nem lesz érdemi hatása a forint gyengülésének, mivel azt makroszinten ellensúlyozza a jövedelmek emelkedése.

Másrészt az ünnepi időszakban várhatóan még csak részben érvényesítik a kereskedők az áremelést épp az erős versenyből kifolyólag – írták.

A legtöbb gyártó és kereskedő ugyanis várhatóan kivár majd, hogy tartós lesz-e a 330 feletti árfolyam és a beszerzési számlákon is jelentkezik a forintgyengülés hatása. Vagyis akár hónapok is eltelhetnek, mire ennek hatása az árakban is megjelenik.

Nem csappant meg a rendelések száma

Az Extreme Digital megkeresésünkre közölte, nem tapasztalták az online rendelések számának csökkenését, sőt, tavalyhoz képest kb. 10 százalékos a növekedés. Az árfolyamváltozás véleményük szerint is jelentős áremelkedést fog eredményezni bizonyos műszaki cikkeke esetén.

A kis háztartási gépek, a mobiltelefonok területén és az IT alkatrészek piacán biztosan lesz áremelés. A dollárban történő beszerzéseket érinti legjobban a jelenség. Azonban mind a gyártók, mind a viszonteladók azon dolgoznak, hogy a végfelhasználó a lehető legkevésbé érezze meg az emeléseket

– írták.

A tavalyinál is több csomagra számít a Magyar Posta

Kíváncsiak voltunk, mire számít idén a Magyar Posta, ezért október elején megkerestük őket. Megkeresésünkre azóta sem válaszoltak, azonban kiadtak egy közleményt , melyben azt írják, a Magyar Posta 2018-ban összesen 41 millió csomagot, illetve csomagjellegű küldeményt kezelt, előrejelzésük szerint pedig 2019-ben 14 százalékkal emelkedhet az árutartalmú küldemények mennyisége.

Az emelkedés elsődleges okaként a nemzetközi árutartalmú küldeményeket nevezték meg. Az ingyenes szállítással, általában Európai Unión kívülről rendelt küldemények mennyisége idén novemberben akár 30-40 százalékkal is meghaladhatja az egy évvel ezelőttit, de a rendelések száma az ünnepi szezonban még tovább növekedhet. Az is előfordulhat, hogy egy nap akár 250 ezer darabot is meghaladja majd a küldemények száma.

Megjegyezték, hogy A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tavaly 69 ezerszer vámkezelt Európai Unión kívüli országból feladott postai csomagokat, ez a szám idén már most meghaladja az 58 ezret.

Erre érdemes figyelni online vásárláskor



A csomag szállítási idejét mindig a webáruház határozza meg (a logisztikai partnerrel, partnerekkel kötött szerződése alapján), ezért ezt érdemes figyelembe venni a rendeléskor. A szállítási idő leginkább attól függ, honnan rendelik: a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból megrendelt áruk átfutási ideje 6-8 hét is lehet. Ezzel szemben az EU-ból jellemzően 1-2 hét.



Segíti a sikeres kézbesítést, ha pontos a szállítási cím: például, ha munkahelyre kérik a csomagot, akkor a megrendelő neve mellett a cég nevét is fel kell tüntetni.



Érdemes a címzettnek megadnia a telefonos és e-mailes elérhetőségét is, hogy ha a küldeményt vámkezelni kell, akkor az illetőt a lehető leggyorsabban elérhessék. Minden, az EU-n kívülről érkező küldeményt vámkezelni kell, és a csomagon szerepelnie kell az áru pontos megnevezésének és a megrendeléskor kifizetett összegnek is.



Aki külföldről rendel, érdemes kérnie a nyomonkövetést, hogy naprakész tájékoztatást kapjon a küldemény várható érkezéséről.



Az EU-n kívülről érkező áruk 22 euró értékig vám- és adómentesek, 150 euróig vámmentesek, de áfakötelesek, 150 euró felett pedig vámot és áfát is kell fizetni.