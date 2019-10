A Magyarországon jól ismert zöld rendszám bevezetésére készülnek Európa egyik legnagyobb autópiacán

A lépés egyik célja célja, hogy megteremtsék a lehetőségét annak, hogy a helyi döntéshozók olyan intézkedéseket hozhassanak, amelyek kedveznek a zéró emissziós járművek tulajdonosainak, mint például az ingyenes parkolás lehetősége. Fontos az is, hogy a zöld rendszám segítségével egyszerűbbé válna az elektromos autók megkülönböztetése is, így könnyebb lenne eldönteni, hogy az adott jármű jogosult-e a különböző kedvezményekre, vagy nem.

Az intézkedéstől elsősorban azt várják a politikusok, hogy sikerül növelniük az elektromos autók darabszámát az értékesítésén belül, hosszabb távon pedig úgy számolnak, hogy hozzájárulhat a 2050-re kitűzött céljukhoz, a káros-anyag-kibocsátás nélküli közlekedés eléréséhez.

A kritikusok szerint ugyanakkor a zöld rendszám bevezetés önmagában kevés, az érdemi változáshoz, az elektromos autók gyorsabb elterjedéséhez komolyabb pénzügyi ösztönzőkre és a töltőinfrastruktúra dinamikus bővítésére lenne szükség.

Magyarországon a zöld rendszám bevezetését a Jedlik Ányos Tervben rögzítették először, amelyet a kormány még 2015 nyarán fogadott el. Az elmúlt években folyamatosan nőt a zöld rendszámmal szerelt autók száma az országban, idén januárban a tízezres darabszámot is átléptük már. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a zöld rendszámot viselő autók ingyen parkolhatnak Budapesten és több vidéki városban is. Ezen kívül a zöld rendszám segítségével lehetősége van arra is a jármű tulajdonosának, hogy különösen védett területekre is behajtson, és ott ingyen parkolhasson.