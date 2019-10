Előnyhöz juthatna a beteg, ha odafigyel magára

Változtatni kell az ellátórendszer szerkezetén és szabályozásán, és a finanszírozási kérdéseket is újra kell gondolni. Ma már nem kapacitás, hanem eredmény alapon kellene finanszírozni a kórházakat - vélekedett a Portfolio-nak adott interjújában Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, aki szerint az ellátórendszert két irányból is fel lehetne szabadítani és lélegzethez juttatni. Az Uzsoki Kórház főigazgatójával beszélgettünk továbbá a centrumosítás esélyeiről, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseiről, azok hasznosulásáról, a prevencióról és az egészségmegőrzés pozitív ösztönzéséről, valamint a kiegészítő biztosítás szükségességéről.

Ficzere Andrea ott lesz a Portfolio Private Health Forum november 6-i rendezvényén.

Tavaly nyár óta, amikor is legutóbb beszéltünk, rengeteg figyelmeztető hang jelent meg a magyar egészségügy helyzetét illetően. Mi változott azóta?

Ficzere Andrea: Szerintem a türelem fogyott el. A GDP-arányos egészségügyi kiadás régen látott alacsony szintre került, de a legnagyobb probléma az, hogy nem sikerült érdemben hozzányúlni a finanszírozáshoz. Olyan áron próbáljuk elvégeztetni a beavatkozásokat, ami köszönőviszonyban sincs a realitásokkal.

Közben viszont az is látható, hogy talán a szándék az egészségügy átalakítására megvan, elég csak a jegybanki vagy pénzügyminisztériumi versenyképességi programokat olvasni. Ez felépített egyfajta várakozást, nem?

Valóban, sokan remélik, hogy a programokban megfogalmazott intézkedési javaslatok megvalósulnak a közeljövőben. Bízom benne, egy év múlva már nem a tervekről, hanem arról beszélgetünk, milyen mértékben és hogyan javult a helyzet.

Ha most megkérdezné Öntől a pénzügyminisztérium, hogy mennyi pénz hiányzik az intézmények finanszírozásából, meg lehetne mondani, egyáltalán tudjuk ezt pontosan?

A megkérdezettek zöme szerint kéthavi finanszírozás biztosan hiányzik, ugyanakkor semmi értelmét nem látom addig forrásbevonásnak, amíg nem változtatunk az ellátórendszer szerkezetén és szabályozásán,

illetve nem történik meg a régóta várt kódrevízió. Teljesen érthető a politika véleménye, miszerint a jelenlegi folyamatos elszivárgás mellett nem érdemes pénzt tenni a rendszerbe.

Menjünk végig a jelenlegi rendszer problémáin. A Kórházszövetség álláspontja szerint mit kellene tenni első körben?

Biztos, hogy meg kell változtatni a finanszírozást, és át kell gondolni az ellátórendszer struktúráját. Az aktív és krónikus ágyak arányán változtatni szükséges, mert

túl sok az aktív ágy, és nincs elegendő ápolást, valamint krónikus betegellátást szolgáló hely.

Az egyes beavatkozások kódrevíziója sem történt meg, pedig az egészségügy óriási fejlődésen ment keresztül, új és egyúttal sokkal drágább technológiák, eszközök, és gyógyszerek jelentek meg. A jelenlegi finanszírozás ezt nem követi le. A teljesítményvolumen-korlát is rég idejétmúlttá vált, hiszen ma már nem kapacitás, hanem eredmény alapon kellene finanszírozni. Ezzel elérhetnénk, hogy azokat az intézményeket pozicionáljuk, ahol a szakmaiság és a szervezettség megkérdőjelezhetetlen, és amelyeket a betegek is respektálnak.

A finanszírozás javítása mellett abban is támogatni kell az intézményeket, hogy valós adatokból kiindulva tervezhessék a következő évet, mert a jelenlegi feltételek mellett szinte lehetetlen betartani a költségvetést.

Sokan küzdenek azzal, hogy nyár közepére elfogy a kiadási előirányzatuk. A kórházak zöménél nagyon komoly különbség van a valós költségvetés és a megtervezett között.

Ha betartanánk az előirányzatot, akkor az intézmények nagy részében már szeptemberben bezárhatnák a kórház kapuját, hiszen akkorra elfogy a pénz és a keret. Természetesen ez a megoldás szóba sem jöhet, hiszen az intézmények mindenek fölött álló feladata a gyógyítás. És ha mindez nem lenne elég, a személyzeti problémákból fakadó költségemelkedések sincsenek teljesen bekalkulálva a rendszerbe.

Vagyis, hogy kevés a szakember és a munkaerőhiány feltolja a béreket és közben az intézményeknél nincs keret, a béremelések fedezete nem épül be tartósan?

Az a baj, hogy a finanszírozás egyáltalán nem követi az intézmények igényeit, legyen szó eszközökről, gyógyszerekről, vagy az emelkedő bérköltségekről. Ebben a helyzetben - többek között - azt is át kellene tekinteni, melyek azok a feladatok, amelyeket valóban orvosnak vagy nővérnek kell elvégeznie, és melyek azok, amelyekkel kisegítő személyzet (például nem szakképzett személy, önkéntes) is meg tudna birkózni, vagy az új, innovatív technológiai megoldásokra lehetne bízni.

Ficzere Andrea Uzsoki Kórház, főigazgató Az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese. 1992-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, 1997-ben neurológia, 2006-ben reumatológia szakvizsgát tett. 2002 Tovább … Tovább Az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese. 1992-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, 1997-ben neurológia, 2006-ben reumatológia szakvizsgát tett. 2002

Mi a helyzet az egészségügyi béremeléssel, mit tapasztalnak a kollégák esetében?

Legfontosabbnak azt gondolom, hogy betartsuk az ígéreteinket. Inkább kisebb mértékű, de tartható vállalást tegyünk, mert a rendszerben dolgozók hitetlenségét, fásultságát alapvetően a be nem tartott ígéretek okozzák, és sokszor ez jelenti az alapját a pályaelhagyásnak is.

Látható a szándék a bérek emelésére, de nem mindegy, hogy milyen ütemben és milyen ígéretek mentén valósul meg.

A legújabb hírek szerint az orvoselvándorlás mértéke csökkent, mit tapasztalnak intézményvezetőként, akár ágazati szinten?

Úgy látom, hogy hullámokban hagyják el a dolgozók az intézményeket, vagy a pályát. Mi most az Uzsoki Kórházon belül egy visszafelé irányuló hullámot tapasztalunk, de tavasszal még azzal küzdöttünk, hogy megtartsuk az elmenőket. Azt is kevesen hiszik el, hogy a magánellátásba távozók egy része is visszatér, mert ott sem valósul meg maradéktalanul mindaz, amit a dolgozók elképzelnek, például a bérek ott sem tudnak korlátlanul emelkedni. Ágazati szinten a két rendszer közötti átjárást kell szabályozottan, éles határok mentén megvalósítani, mind a dolgozók, mind pedig a betegek vonatkozásában.

Van tehát jópár javaslata a Kórházszövetségnek: finanszírozás, ellátórendszer, tvk, béremelések. Nyilván ez az elmúlt évtizedek adóssága. De van, amit kihagytunk?

Egy fontos szempontról még nem beszéltünk, a centrumosításról. Nagyon nem mindegy, hogy fenntartanak-e olyan kórházakat, ahol nehéz érdemi tevékenységet végezni, mivel nincs megfelelő eszközpark és személyzet.

Kicsi ország vagyunk, ha oda koncentrálnánk az erőinket és a finanszírozást, ahol a valódi igény jelentkezik, illetve megoldott a magas színvonalú akut betegellátás, sokat javulna a betegbiztonság.

Azokat a betegeket pedig, akiknek krónikus ellátásra van szükségük, a megfelelő, nem akut ellátást végző intézményekbe irányítanánk. A finanszírozás átalakításánál fontos szempont lehetne, hogy „a beteg hátára kössük a forrást”, azaz lehetővé tegyük a betegek számára, hogy azokat az intézményeket választhassák, amelyek színvonalas, biztonságos, és ilyen módon megfelelően finanszírozott ellátást végeznek. Így a pénzköltés hatékonyabbá válna, hiszen kevesebb, de nívós intézmény kapná a finanszírozást.

Ez már a politikailag kényes kórházbezárások témája.

Szerintem ez kommunikáció kérdése, hiszen a betegek és a hozzátartozók is megértik, hogy bár esetleg pár kilométerrel tovább kell utazniuk, de ott biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak, és adott esetben nem kell intézményről intézményre járniuk, mire végre a megfelelő helyre kerülnek.

A betegeknek nem térben, hanem időben kell eljutniuk a megfelelő ellátóhelyre!

Ha már betegbiztonság. Az Állami Számvőszék, amely az elmúlt egy évben nem kímélte az állami kórházakat és vezetőiket, azt állítja, hogy a közpénzek felhasználásának hiányosságai veszélyeztetik a betegek ellátását. Hogyan függ össze a kettő, ha összefügg?

Igen is, meg nem is. Először is azzal kezdeném, hogy örülünk az ÁSZ vizsgálatoknak, mert segítenek feltárni a hibákat, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy ennek kommunikációja jobbító szándékot, vagy általánosításokat, illetve retorziók meglebegtetését tükrözi. Egy kérdésem van: ha egyéni felelősségekről van szó, hogyan lehet az, hogy még nem találtak egyetlen tökéletesen működő kórházat sem? Az én véleményem az, hogy egyértelműen rendszerszintű a hiba, ugyanakkor nem lehet tagadni az egyéni felelősséget sem, mert valljuk be, azokból is van bőven.

Mik ezek a rendszerszintű hibák, amit az ÁSZ nem vesz figyelembe?

Nem számol az egészségügy specifikusságával. Más közintézményekkel szemben ugyanis az egészségügyi intézményekben nem tervezhetők 100 %-ban előre a folyamatok. Mivel a költségvetés tervezése - a kórházvezetők jelzései ellenére - évekkel ezelőtti működést tükröző számokon alapul, semmi meglepő nincs abban, ha végül betarthatatlanná válik. A bérköltség - a nem megfelelő finanszírozás és egyedi sajátosságok miatt - számos intézményben a teljes költségvetés 70-80 százalékát teszi ki. Hogy lehetne a maradék 20-30 százalékból felelőtlenül gazdálkodni? Ezek az intézmények sem a gyógyszereket, sem a rezsit nem tudják kifizetni. Fejlesztések pedig szóba sem jönnek.

Ha az ágazat jellegzetességeit figyelembe vevő törvényszerűségek mentén fogalmazódnak meg a szabályok, illetve a finanszírozás a valós igényeken alapul majd, akkor valóban ellenőrizhetővé és számonkérhetővé válnak az intézmények és azok vezetői.

Az eddig felsorolt problémákra vezethető vissza, hogy a legfrissebb adatok szerint a közfinanszírozású egészségügyi intézmények adósságállománya rég látott ütemben emelkedik?

Ahogy korábban említettem, ha nem változtatunk az ellátórendszer struktúráján és a finanszírozási rendszeren, akkor az ugyanúgy el fogja nyelni a plusz pénzeket. Valóban felgyorsult tavalyhoz képest az adósság felhalmozása. Az okok többek között a beszerzendő anyagok és eszközök árának növekedésében, a beszállítók türelmének fogyásában, valamint a munkaerő drágulásában keresendő. A szakemberhiány miatt egyre nagyobb arányban van jelen a bérmunkaerő, és sajnos az előnyös helyzetben lévő közvetítők kontroll nélkül diktálhatják az árakat.

Az Állami Számvevőszék azt is kijelentette, hogy nem igazolt a korrupciós kockázatok kezelése több intézmény esetében. Mire alapozzák ezt?

Ez a megállapítás alapvetően közbeszerzésekre vonatkozik. Fontos tisztázni, hogy a közbeszerzések ellenőrzése két helyen valósul meg, a Miniszterelnökségnél és az ÁEEK-nél, amelyeknek nem egységesek az elvárásai. A közbeszerzéseknél egyáltalán nem mindegy, hogy az ár az elsődleges vagy a minőség. Egy-egy eszköz beszerzésekor a teljes életciklus alatt jelentkező költségeket kell tekinteni, amelyek a magasabb beszerzési árú eszközök esetében gyakran kedvezőbbek. Azt is látni kell, hogy az intézmények épp ezen a területen küzdenek rendkívüli szakemberhiánnyal, nincs megfelelő apparátus. Forráshiánnyal küzdünk, ami meghatározza, mire és milyen sorrendben költünk. Sajnos a sor végére kerülnek a gazdasági, műszaki szakemberek, akiknél már évek óta nem volt béremelés, valamint a közbeszerzéssel foglalkozó jogi apparátus. Ez utóbbit a kórházak nem nagyon tudják megfizetni. Amit hangsúlyozni szeretnék: sokkal (költség)hatékonyabban tudnának az intézmények működni, ha a beszerzéseknél a minőség és nem a beszerzési ár lenne a meghatározó.

Ugyanakkor el kell ismernünk a saját hibáinkat is, hiszen a fentiek mellett azért javítanunk kell a belső szabályozottságon, és pont az ÁSZ vizsgálatok miatt erősen dolgozunk is rajta.

Eddig leginkább a betegségügyről beszéltünk, de sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a prevenció alapú gondolkodásnak. Ebben kinek mi a felelőssége?

Hiszek abban, hogy a gyerekeket fel kell készíteni arra, hogyan őrizzék meg az egészségüket, hogyan kerüljék el a betegségeket, de a felnőtteket, időseket is lehetne és kellene edukálni. Az ellátórendszert két irányból is fel lehetne szabadítani és lélegzethez juttatni. Egyrészt erősíteni kell a betegségek megelőzését, azaz a prevenciót, másrészt az akut ellátás után a betegeket amint lehet, otthonukba, vagy rehabilitációt / krónikus ellátást biztosító intézményekbe kell szállítani. A prevenció, és az utógondozás támogatásával akár már a jelenlegi finanszírozást is hatékonyabbá lehetne tenni.

Ez tehát az állam felelőssége, de hol az egyén felelőssége mindebben, és hogyan lehetne ösztönözni az egészségtudatosabb magatartást?

Úgy gondolom, hogy az egészségmegőrzést strukturált módon kellene támogatni. Azoknak, akik egészségtudatosan élnek, és mindent megtesznek azért, hogy ne betegedjenek meg, vagy azoknak a krónikus betegségben szenvedőknek, akik minden orvosi utasítást betartanak, előnyöket kellene élvezniük.

Ha például valaki igazolni tudja, hogy ugyan cukorbeteg, de diétázik, sportol, odafigyel magára, akkor hamarabb és jobb körülmények között kapjon ellátást, vagy olcsóbban jusson gyógyszerhez.

Nem a retorzióban, hanem a pozitív támogatásban hiszek.

Bevezetném a kiegészítő biztosítást is, hiszen ez is egyfajta öngondoskodás, amely a társadalom érdekeit szolgálja.

Ennek keretein belül ellenőrzött és számonkérhető módon jutnának a betegek a saját maguk által megválasztott (állami, vagy magán) intézményben és orvosnál ellátáshoz.

Nem beszéltünk még a munkáltatók szerepéről.

Rendkívül fontos a szerepük, és nekik is érdekük fűződik a megelőzéshez, hiszen az egészséges munkavállaló dolgozik és termel. Érdemes olyan programokba bevonni a munkavállalókat, amelyek amellett, hogy a saját előnyüket szolgálják, a munkáltatónak is hasznosak. Legyen ez valamilyen cafeteria, vagy sportolási lehetőség, esetleg rendszeres szűrőprogramokon való részvétel. A nyugati kultúrában bevett szokás, hogy a munkáltatók adnak erre, és minden olyan lehetőséget biztosítanak a munkavállalónak, amivel hozzásegítik őket a hatékonyabb munkavégzéshez és a kiégés megelőzéséhez. A lelki egészség ugyanis mindennek az alapja.

Most ezek a vállalati igények leginkább a magánszolgáltatóknál csapódnak le?

Alapvetően igen, de hozzánk is jönnek ilyen vállalati megrendelések, az a kérdés, hogy a politika mekkora mozgásteret enged az állami ellátóknak. Döntés kérdése, hogy a vállalati szűrőprogramokat csak a magánellátókban engedjük, vagy a szabad kapacitással rendelkező és megfelelő színvonalú ellátásra képes, államilag finanszírozott intézményeknek is lehetővé tesszük, hogy részt vegyenek a szűrőprogramokban, plusz bevételhez juttatva az ellátókat és a munkatársakat. A cél az lenne, hogy a plusz források a megfelelő mederben és intézményesített formában jelenjenek meg.

Ez is hozzájárulhat majd a hálapénz megszüntetéséhez? Egyáltalán eltüntethető ez a rendszerből?

A hálapénz szocializáció kérdése. A fiataloknak - akár ellátóként, akár betegként - már nincs erre igénye, ezért úgy gondolom, előbb-utóbb el fog tűnni. A fiatalok inkább fizetnek az ellátásért, vagy a jogaikért harcolnak a tb-n belül. Ugyanígy a fiatal ellátószemélyzetnek sincs rá igénye, mert megalázónak tartja, és átlátható módon akar magasabb, jól kiszámítható jövedelemhez jutni.

Portfolio Private Health Forum 2019 Ficzere Andrea ott lesz a november 6-i Portfolio Private Health Forumon. Még nem késő jelentkezni:

Még több egészségügyi interjú ide kattintva olvasható.

Fotók: Szekeres Máté