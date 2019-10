Senki sem véreztetheti ki az új technológiát

A sharing economy modellek az elmúlt években berobbantak a nemzetközi gazdasági életbe. A térnyerésükkel viszont a szabályalkotók képtelenek voltak lépést tartani. Kritikusok szerint ha ezt a lemaradást sikerül behozni, az a megosztáson alapuló közösségi szolgáltatások virágkorának végét jelentheti. A sharing economy modell jövőjét firtató kérdések kapcsán ugyanakkor olyan dolgokra is figyelemmel kell lenni, mint a globális üzleti környezet megváltozása, a technológia vagy az információáramlás soha nem látott mértékű fejlődése. Mindezek alapján nehezen képzelhető el olyan üzleti környezet, amelyben ezeknek a vállalatoknak ne lenne helye - írja cikkében Horváth Gáspár, Sharing Economy Szövetség elnökségi tagja.

Egyre szélesebb körben való megjelenésükkel párhuzamosan az utóbbi időszakban több kritika is érte a sharing economy keretében működő vállalkozásokat. Ezek a bírálatok ugyanakkor döntően a szabályozásokra, egészen pontosan azok hiányára vagy hiányosságaira és átgondolatlanságukra vezethetőek vissza. Nem kell messzire menni, elég arra gondolni, hogy a szállásmegosztó Airbnb esetében Budapest különböző kerületeiben például egymástól, akár jelentősen eltérő működési feltételek élnek. A fejlemények árnyékában időszerűnek látszik az a kérdés, hogy a megosztáson alapuló közösségi modellek gazdálkodása az előbb-utóbb érkező általános regulák szorításában életképes maradhat-e, vagy a most tapasztalható nagy lendület elfogy, s szerepük jelentéktelenebbé válik.

A kérdés, hogy hasonló folyamatot látunk-e ezen a területen is, mint ami a dotkom lufi esetében az ezredforduló környékén.

Helyzetük, s jövőjük megítéléséhez számos körülményre tekintettel kell lenni. A technológia terjedése több évtizede fennálló dogmákat kezdett ki. Az információ áramlása olyan szintre gyorsult, amely mindössze két évtizeddel ezelőtt is nehezen volt elképzelhető. Elég ehhez a globális internethasználatról és a digitális fejlődésről összeállításokat publikáló Datareportal oldal adatit szemügyre venni. Ezek szerint 2015 januárjában az egy mobilkészüléken zajló átlagos havi adatforgalom 900 MB-volt, ami 2019 júliusában már meghaladta a 7,3 Gb-ot. Mindez egyebek mellett természetesen a cégek hatékonyságát is jelentősen növeli, de ami legalább ennyire hangsúlyos a mérhetőséget is könnyebbé, sőt átláthatóbbá teszi. Ezek egyenes következménye viszont, hogy a korábbiaknál sokkal kisebb egységekben is képesek szervezetek gondolkodni. E szerint a gigantikus méretű vállalatcsoportok gazdasági életben betöltött, megkerülhetetlen szerepükről szóló állítások néhány év alatt idejétmúlttá váltak. A sikerhez ma már nincs szükség olyan cégekre, amelyek hihetetlen méretűre duzzasztott struktúrákat tartanak fenn.

Hasonló folyamat zajlik a munkavégzés módját illetően, ami ugyancsak átalakulóban van. Immár semmi rendkívüli nincs abban, hogy emberek saját időbeosztás mentén, napon belül, egymástól akár teljesen elváló és egészen különböző tevékenységgel biztosítják jövedelmüket, s előrejutásukat. Friss EY-kutatás szerint az Egyesült Államok munkavállalóinak csaknem 20%-a – 31 millió embert – 2020-ban már olyan státuszban lesz, hogy nem lesznek klasszikus értelemben vett szerződésben a munkavégzésüket igénylő céggel. Mindez lefordítva annyit jelent, hogy ez a réteg kis túlzással akár olyan ütemben is végezheti a feladatit, ahogy jónak látja. Számukra pedig a sharing economy rendszerek igencsak élhető megoldásokat biztosítanak, amelyek a rugalmasság és a jövedelemszerzés mellett egy szintén fontos dolgot, a megtakarítási lehetőséget is kínálják. Utóbbi ráadásul sokkal fontosabb, mint ahogy erről általánosságban vélekednek. A brit központú Veridu Ltd. korábbi kutatása szerint ugyanis a megosztáson alapuló közösségi szolgáltatásokat használók több mint 80 %-a azért használja ezeket a rendszereket, mert spórolhat velük.

Az, hogy utóbbi szempontok egyre fontosabbá válnak, a fogyasztás alapú gazdasággal szemben egyre tapinthatóbb kiábrándultság is markánsan meghúzódik. A vállalatoknál az erőforrásokkal kapcsolatos fenntarthatóság kérdése a perifériákról egyre határozottabban kerül át a fókuszba. Olyan vállalatirányítás, amely manapság erre nem fordít kellő figyelmet, az a humán erőforrásait illetően egyre kínosabb helyzetbe kerülhet. Az emberek ugyanis egyre nehezebben tarthatóak meg olyan vállalati célok nélkül, amelyek túlmutatnak az alapvető funkcionális szükségletek kielégítésén.

Mindezt tetézi, hogy a fiatalabb generáció körében komoly attitűdváltozás zajlik: a tulajdonlás, a birtoklás egészen más helyiértékre kerül/került. Ha csupán bérbe vesznek, s nem megvásárolnak eszközöket, tárgyakat vagy szolgáltatásokat, akkor tetemes kapacitásuk szabadul fel, amit élményszerzésre fordíthatnak. Mindez ráadásul vírusszerűen kezd a társadalom más rétegeire is átragadni, vagyis társadalmi edukáció iránya is megfordul. A fiatalabb, a technológia új elemeihez közelebb álló generáció átvette az irányítást, s a gazdasági modellek az általuk kijelölt irányokat kezdték követni. Nem a birtoklás, hanem az élményszerzés válik fokozatosan motivációs eszközzé.

Ennek árnyékában az egyáltalán nem mondható meglepőnek, hogy a történelmileg sikeresnek tartott és annak mondott gazdasági modellek nimbusza a felhasználók, ha úgy tetszik a fogyasztók sorolt szemléletváltása miatt nagyon gyorsan csökken. Ezek alapján egy közelmúltban készült felmérés eredménye már nem is meglepő, bár kétségtelenül a hagyományos üzleti sémák alapján működő vállalkozások számára több mint fenyegető. A kutatás szerint

az Egyesült Királyság üzleti vezetőinek közel fele úgy gondolja, hogy a jelenlegi üzleti modelljük a következő öt évben egyszerűen megszűnik.

Új formák születnek, s ezek közül számos a digitális alapokon nyugvó „sharing economy” felől érkezik. Így nem látszik megalapozatlannak egy másik meghatározó tanácsadó, a PwC által végzett kutatás eredménye sem. E szerint abban az öt ágazatban, amelyben ez az üzleti modell a leginkább jellemző – közösségi finanszírozás, online távmunka, lakás-, autóbérlés, zene és videó megosztás – a sharing economy cégek forgalma a 2013 évi 15 milliárd dollárról, 2025-re 335 milliárd dollárra ugrik. Ami félreérthetetlenül jelezi, hogy a modell immár megkerülhetetlen, s lesznek ugyan cégek, amelyek elbukhatnak a korlátok miatt, ám a készülő regulák, bárhogy is formálják azokat, megfojtani biztos nem tudják a rendszert. Ezek a megoldások ugyanis teljesen átszövik a következő néhány évben a globális gazdasági rendszereket. Abban az esetben, ha a szabályozások az egész modell ellehetetlenítésére irányulnának, akkor az egész vállalatokat is magával ránthat, akár olyanokat is, amelyek csak közvetve kapcsolódnak ezekhez a megoldásokhoz. Márpedig aligha lesz olyan jogalkotó, amely ilyen irányba kívánna lépni.

A szerző Horváth Gáspár, Sharing Economy Szövetség elnökségi tagja, a Miutcank.hu közösségfejlesző alkalmazás társalapítója