Itt a nagy hír az M7-es autósainak: vége a 20 km-es felújításnak!

Befejeződött az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán a 90-es és a 96-os kilométerszelvények közötti felújítási munka és így jövő hétfőn a délelőtti óráktól a közlekedők már a felújított pályaszakaszt használhatják – jelezte közleményben a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A mai hír egyúttal azt is jelenti, hogy a tavaly ősszel elindult, az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán a 90-es és a 111-es kilométerszelvények közötti 20 kilométeres szakaszt érintő felújítási munka teljesen befejeződött. A beruházás három ütemben valósult meg: az első 2018 őszén, míg a második 2019. május közepén fejeződött be. A harmadik, befejező ütem is elkészült, így 2019. október 28-án, hétfőn a délelőtti óráktól a közlekedők már a felújított pályaszakaszt használhatják.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, a Kormány támogatásával, hazai költségvetési forrásból, több mint nettó 3,4 milliárd forintból újult meg az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldala, a 90-es és 111-es kilométerszelvények között, Siófok térségében. A beruházás első ütemében a 102-es és 111-es kilométerszelvények között végezték el a munkálatokat, illetve a 92-es, 94-es, 100-as és 102-es kilométerszelvényeknél lokális javítási munkákat láttak el a szakaszokon található hidaknál. A második ütemben a 96-os és a 102-es kilométerszelvények közötti szakaszon újult meg a pálya.

Az összesen 20 kilométert érintő felújítás befejező üteme a 90-es és a 96-os kilométerszelvények között 2019. szeptember 14-én indult el és a terveknek megfelelően október 28-án, hétfőn délelőtt ezt a szakaszt is megnyitják a forgalom előtt, így a Sóstói pihenőhely és töltőállomás is újra használható lesz. 2019. október 28-30 között, hétfőtől szerdáig a műszaki átjárók visszaépítésének idején az autópálya mindkét oldalán egy rövid, 100 méteres szakaszon egy sávon haladhatnak majd az autósok, míg a Budapest felé vezető oldalon a forgalomterelés bevonása miatt szakaszos forgalomkorlátozás várható. Október 30-tól már mindkét oldalon akadály nélkül lehet közlekedni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Varga György