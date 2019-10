Felejtsd el a drága informatikai kütyüket - Már van sokkal jobb megoldás

Arról, hogy tud drága informatikai rendszerek vásárlása helyett inkább a felhőben fejleszteni, részletesen ismereteket szerezhet a Portfolio Big Office Consumption Based IT szemináriumán. Jöjjön el Ön is!



Ahogy egy vállalat növekszik, egyre nagyobb kapacitású és gyorsabb IT-rendszerekre van szüksége, nem is beszélve a tárhelyigényről, amit mindez felvet – a szükséges informatikai eszközök beszerzése pedig nemcsak költséges, hanem rengeteg fizikális helyet is foglalhat. A felhő egyik nagy előnye ráadásul az is, hogy nem kell komplett IT-rendszereket kifizetni, hanem csak tényleges fogyasztás után kell fizetni, így rengeteget lehet spórolni rajta.

A kiberbiztonság is fontos tényező a felhőben: a felhőszolgáltatók általában decentralizáltan tárolják az adatokat, így ha egy-egy konténerhez netán hozzá is férnek az illetéktelenek, az itt tárolt adatokkal nem feltétlen tudnak bármit is kezdeni, hiszen csak adattöredékeket lát. A legtöbb felhőrendszerben az alapszolgáltatás része, hogy ha kiberbiztonsági incidens történik, az adatokat egyszerűen átköltöztetik egy másik, sértetlen „tárolóba.”

A felhőbe való költözés persze komoly előkészületeket és komplett stratégiát kíván, szerencsére Magyarországon is vannak olyan vállalatok, melyek erre megoldást kínálnak.