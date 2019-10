Ismert politikus veheti kezébe a német autóipari lobbi irányítását

Az ismert német politikus, a korábban külügyminiszteri és alkancellári pozíciót is betöltő Sigmar Gabriel kerülhet hamarosan a Német Autóipari Szövetség (VDA) élére – írta a Bild am Sonntag értesüléseire hivatkozva az Automotive News Europe

Gabriel állítólag a legesélyesebb jelentkező a német autóipari lobbiszervezet elnöki posztjára, amely botrányos körülmények között üresedett meg néhány hónappal ezelőtt.

Ahogy arról mi is beszámoltunk a korábbi elnök, Bernhard Mattes teljesen váratlanul mondott le a Frankfurti Autószalon kellős közepén. A nem túl elegáns lépésre állítólag azért szánta rá magát, mert több német autógyártó sem volt elégedett a teljesítményével és támadták a személyét.

Sigmar Gabriel esélyeit a pozíció elnyerésében jelentősen növeli, hogy a kétezres évek elején Alsó-Szászország miniszterelnöki pozícióját is betöltötte. Ebben a német tartományban található a Volkswagen csoport wolfsburgi központja, ráadásul Alsó-Szászországnak jelentős részesedése is van az autógyártóban. Mindez pedig azt jelenti, hogy több évtizedes kapcsolatot ápol a VDA egyik legerősebb tagjával, illetve annak tulajdonosaival is.