Ebből a játék-kártyából Bentlyt is vehetnél

Hozzávetőleg 58,5 millió forintnak megfelelő összegért adták el a világ legértékesebb kártyáját, egy Pokemon-kártyát- írja a IGN . A 195 ezer dolláron záruló licit megdöntötte az eddigi 166 ezer dolláros rekordot, amit még egy Magic: The Gathering játék gyűjteményéből származó kártyáért fizettek. A mostani "Pikachu Illustrator" kártya értékét az magyarázza, hogy a kártyát 21 éve rajzolta meg az ikonikus Atsuko Nishida és csupán 39 darab készült belőle.

Pikachu tagadhatatlanul a világ egyik legismertebb meseszereplője, és a Pokemon világában is a legismertebb, így nem meglepő, hogy rekordot is egy egyedi kiadású "Pikachu Illustrator" kártya nyerte el. Az sem meglepő, hogy pont ez a kártya nyerte el a rekordot, hiszen 2013-ban már egy ilyen kártyát eladtak 100 ezer dollárért. Az idő múlásával a kártya értéke pedig jelentősen felértékelődött.

A kártyát az teszi még hihetetlenül ritkává, hogy azt sehol nem lehetett megvásárolni, csak megnyerni: 1998 januárjában egy illusztrációs versenyen kapták nyereményként az első és második helyet elérők.

A New Yorkban rendezett aukció végső összege soknak tűnhet, és kérdeznénk, hogy hova is lehetne ezt tovább fokozni, mégis lehet számítani arra, hogy vannak még ennél is értékesebb kártyák. A Yu-Gi-Oh! népszerű japán animációs sorozat alapvetően kártyákra épülő története a kártya kultuszt tovább növeli. Ennek a sorozatnak voltak olyan lapjai, amik csak egyetlen egyszer jelentek meg, viszont ezek a kártyák még nem kerültek ki a piacra, így megbecsülni sem lehet az értéküket.

Címlapkép: Tomohiro Ohsumi/Getty Images