Eséssel zárta a hét első napját a magyar tőzsde

Emelkedéssel indult a mozgalmas hét az amerikai tőzsdéken, az előttünk álló néhány nap folyamán a vállalati gyorsjelentések mellett a befektetők a Fed szerdai kamatdöntő ülésére, a pénteken beérkező, átfogó munkaerőpiaci adatközlésre figyelnek majd elsősorban.

Emellett a jó hangulatot Donald Trump nyilatkozata is fűthette, miután az amerikai elnök pozitívan nyilatkozott a Kínával folyatott kereskedelmi tárgyalásokról, Trump szerint a részleges kereskedelmi megállapodást a következő hónapban esedékes chilei csúcson alá is írhatják. A pozitív hangulatot a vállalati gyorsjelentések is támogatták, az AT&T árfolyama 4,8 százalékkal került feljebb, miután a cég 94 centes egy részvényre eső eredménye jobb lett a vártnál, míg a társaság előrejelzései is felülmúlták a várakozásokat.

A hétfői piacnyitástól távolodva a tengerentúli részvényindexek továbbra is emelkednek, a Nasdaq 0,8 százalékos erősödése mellett a Dow 0,6 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 0,7 százalékot erősödött, ami új történelmi csúcsot jelentett az S&P500 esetében.