Hároméves mélyponton a magyar konjunktúra

Októberben az üzleti hangulat az előző havi nagy esés után kissé korrigált, a fogyasztói bizalom viszont visszaesett. Így GKI konjunktúraindexe kissé tovább mérséklődött, és közel hároméves mélypontján van.

Az üzleti várakozások az év elejétől szinte folyamatosan romlanak, az októberi javulás messze nem tudta ellensúlyozni a szeptemberi zuhanást. Az ipari és a kereskedelmi bizalmi index érezhetően, a szolgáltatói hibahatáron belül emelkedett, az építőipari viszont romlott.

Az ipari bizalmi index októberben az előző havi nagy esés után visszatért a pozitív tartományba. Egyaránt javult az elmúlt és következő időszak termelésének megítélése. Kedvezőbb lett a vélemény a rendelésállományról – bár ezen belül az exportról nem - és a készletekről is.

Az építőipari bizalmi index az elmúlt hat hónapban egy viszonylag szűk sávban mozgott, az idei trend azonban egyértelműen csökkenő. Októberben a magas- és a mélyépítő cégek is kissé borúlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség csak hibahatáron belül változott, a rendelésállományoké viszont romlott.

A kereskedelmi bizalmi index négyhavi csökkenés után újra növekedett, s ezzel szeptemberi, hatéves mélypontja után újból visszakerült az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sávba. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése kissé kedvezőbb lett, a rendelésállományé pedig az előző havi jelentős visszaesés után hasonló mértékben nőtt.

A szolgáltatói bizalmi index októberben lényegében változatlan maradt. Az üzletmenet és az előző havi forgalom megítélése romlott, a forgalmi várakozások javultak.

A foglalkoztatási hajlandóság az iparban gyengült, a kereskedelmi és szolgáltató cégek körében erősödött, az építőiparban nem változott. A lakosság munkanélküliségtől való félelme – igaz, rendkívül alacsony szintről – második hónapja emelkedik. Bár a termelés bővítését jellemzően továbbra is elsősorban a munkaerőhiány akadályozza, ennek súlya kissé csökkent, míg a kereslethiányé emelkedett (a szolgáltatások esetében pedig már meg is előzte a munkaerőhiányt). Az áremelési törekvés minden ágazatban erősödött, különösen a kereskedelemben, a lakosság inflációs várakozása viszont csökkent. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése a szeptemberi jelentős romlás után az elmúlt hónapokban amúgy is legpesszimistább ipar kivételével minden ágazatban kisebb-nagyobb mértékben javult, a fogyasztók véleménye viszont kissé romlott.

A GKI fogyasztói bizalmi index kéthavi emelkedés után októberben a júliusi szint közelébe esett. A lakosság saját várható pénzügyi helyzetét, a nagyértékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét, s főleg megtakarítási képességeit jóval rosszabbnak látta, mint egy hónappal ezelőtt.