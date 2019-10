Mutatjuk, milyen fővárost örökölt Karácsony Gergely Tarlós Istvántól

Budapest gazdasága az elmúlt évtizedben is nagyban hozzájárult Magyarország fejlődéséhez, miután több mint kétszer olyan fejlett, mint az országos átlag, azonban a gazdasági válságot követően csökkeni kezdett a gazdasági súlya. Megnéztük, miként alakult az elmúlt időszakban Budapest gazdasága, népessége, és munkaerő-piaci helyzete. Lássuk, milyen gazdasági és társadalmi helyzetet örökölt a fővárosban Karácsony Gergely új főpolgármester!

Gazdaság

Nem is lehetne jobban bemutatni, hogy milyen nagy szerepe van Budapest gazdaságának országos szinten, mint azon a térképen, amely a gazdasági súlyhoz viszonyítja az adott megye területét. Budapest a területéhez képest sokkal nagyobb súllyal jelenik meg, "elnyomva" a többi megye teljesítményét.

Az idősoros adatokból azonban az is kitűnik, hogy vannak olyan megyék, amelyek az elmúlt időszakban Budapestnél gyorsabban fejlődtek. Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, vagy éppen Fejér a világgazdasági válság után nagyobb lendületet vett, miközben Budapest nem tudta tartani a tempót.

A KSH egyik elemzése szerint "egy lakosra jutó GDP alapján Budapest régió gazdasági fölénye a világgazdasági válság elmélyülésekor volt a legnagyobb. Ezt követően előnye mérséklődött, illetve a többi régió lemaradása csökkent, főleg azoké, amelyekben jelentős a járműgyártás és a hozzá kapcsolódó ágazatok szerepe".

Mindez mutatja, hogy a Mercedes kecskeméti vagy éppen az Audi győri gyárának a termelése milyen nagy hatással volt a magyar gazdaságra. Nem csak az ipari termelésben lett hatalmas szerepe a járműgyártásnak, hanem az egyes megyék fejlettségét is jelentősen befolyásolta.

Ezt mutatja be az egy főre jutó relatív fejlettségi mutató, amely szerint Budapest 2009-ben volt a „csúcson”.

Ekkor az országos átlag 230%-a volt az egy főre jutó GDP, azóta azonban trendszerű csökkenést láthatunk, és az elmúlt években 205% alatti értékeket is láthattunk. Az elmúlt két-három évben mintha változott volna a trend, de egyelőre leginkább azt mondhatjuk, hogy a relatív fejlettség stagnál.

Az egy főre jutó GDP-t és annak változását azonban önmagában nem csak a gazdaság fejlődése változtatja meg. Mint az alábbi ábrán látható, Budapest népessége növekedett az elmúlt időszakban, miután sokan választották (új) lakhelyükként a fővárost, ami csökkentette az egy főre jutó GDP-t, ha a beköltöző addig is a fővárosban dolgozott. Vagyis, ha valaki az agglomerációból költözött be, de korábban is a fővárosban dolgozott, akkor igazából csökkentette az egy főre jutó GDP-t ahhoz képest, mint amikor ingázott.

Érdemes hangsúlyozni ezzel kapcsolatban azt is, hogy a Budapesten foglalkoztatott több mint 1 millió munkavállaló negyede (csaknem 260 ezer ember) jár naponta a fővárosba dolgozni a 2016-os mikrocenzus szerint. A fővárosba dolgozni járók 73%-a Pest megyei lakos, a Budapestről ingázó 87 ezer ember többsége Pest megyei munkahelyeken tevékenykedik. A főváros ingázási egyenlege számottevő többletet mutat, ami növeli a fővárosi és a megyei egy főre jutó GDP közötti különbséget, mivel termelésük fővárosinak számít, miközben lakóhelyük alapján a megyék népességét gyarapítják.

Forrás: KSH

A KSH Budapesttel foglalkozó elemzése szerint a főváros magasabb gazdasági fejlettségét részben magyarázza a gazdasági szerkezetben lévő különbség, valamint az ingázási többlet. Budapest gazdasági szerkezete ugyanis nagymértékben eltér a megyékétől: az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) súlya jóval alacsonyabb, mint a megyék átlagában. Ezzel szemben a piaci szolgáltatások a fővárosi gazdasági teljesítmény közel kétharmadát adják. Ebben szerepet játszik, hogy számos szolgáltató ágazatban (például pénzügyi szolgáltatás és infokommunikáció) a legjelentősebb szereplők a fővárosban koncentrálódnak, mi több, a magasabb hozzáadott értéket teremtő vállalatok magasabb fizetést is biztosítanak.

Forrás: KSH

Népesség

Ahogy az ország egészében, Budapesten is természetes fogyás jellemző, vagyis jóval többen veszítik életüket, mint amennyien születnek. Miközben a halálozások száma Budapesten valamelyest kisebb, mint az országos átlag, addig a születések száma kifejezetten alacsony szintre esett az elmúlt években. Ennek hatására a természetes fogyás 22 ezer fő fölé emelkedett az elmúlt két évben, ilyen magas szintre utoljára 2005-ben volt példa.

A belföldi vándorlás néhány évben csökkenti, míg máskor növeli Budapest népességét, attól függően, hogy éppen beköltözési vagy kiköltözési hullám van. Mint az alábbi ábrán látható, a 2010-es éve elején a belföldi vándorlás növelte a főváros népességét, az elmúlt években azonban újra felerősödött az agglomerációba való kiköltözés. Mindez jól tetten érhető a teljese lakosság számának alakulásában is.

Foglalkoztatás

Budapest annak is köszönheti erős gazdasági teljesítményét, hogy a foglalkoztatás folyamatosan az országos átlag felett alakul, miközben a munkanélküliségi ráta kifejezetten alacsony, még úgy is, hogy a fővárosban nem volt jellemző a közfoglalkoztatás.

Ebben kulcsszerepe van annak, hogy a fővárosiak iskolázottsága az országos átlag feletti, a magasabb iskolázottságúaknak pedig jobb a munkaerő-piaci helyzetük. Miközben a fizikai foglalkozású munkavállalók közel negyede dolgozik budapesti székhelyű munkahelyen, addig a szellemiek közel 45%-ának volt budapesti munkahelye.

(Címlapkép: MTI/Mónus Márton)