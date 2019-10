Az Orbán-kormány már azon gondolkodhat, mire költse a rengeteg pénzét

Elsősorban a lakossági állampapírok kirobbanó sikerének köszönhetően szeptember végéig már bőven túlteljesítette idei finanszírozási célját a magyar állam. És a roham nem áll meg, így pedig az év végére akár több százmilliárdnyi elkölthető pénze maradhat a kormánynak. Jövőre pedig még nagyobb feladat előtt állhat az adósságkezelő, ha hasonló ütemben folytatódik az értékesítés.

Szinte minden magyar kötvényt megvesznek

Kilenc hónap alatt a meghirdetett 1837 milliárd forintnyi magyar kötvényt rendre túljegyezték a befektetők az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) aukcióin. Az adósságkezelő jó helyzetben volt egész évben, nem kellett mindenáron elfogadnia az ajánlatokat, de így is 1921,6 milliárd forint értékben adott el kötvényeket. Ezzel az egész évre tervezett mennyiség 83,55 százaléka már teljesült, vagyis időarányosan jól áll a magyar finanszírozás.

A legnagyobb túlteljesítést a tíz- és tizenöt éves kötvényeknél láthattuk, az aukciókon és a nem kompetitív értékesítések során már 100 százalék felett jár a kibocsátás az egész éves tervhez képest. Eközben a változó kamatozású papírok és a 3 éves kötvények értékesítése messze van a céltól, utóbbi esetében ez a meghirdetett kínálat szándékos visszafogásának köszönhető. Az utóbbi időben már megfigyelhető volt, hogy a szokásos kéthetente tartott aukciókon nem értékesítenek hároméves kötvényeket, ezzel tudja az ÁKK nyújtani a futamidőt.

A tervezettnél nagyobb értékesítés mellett is csökkenni tudtak a magyar kötvényhozamok, vagyis a befektetők érdeklődése nem lankadt. A legtöbbször referenciának tekintett tízéves hozamunk az év elején még 3% közelében volt, majd onnan nyáron 1,5%-ra is leesett, az utóbbi napokban pedig 2 százalék körül ingadozott. De hasonló volt a helyzet a három- és ötéves hozamokkal is, melyek szintén új történelmi mélyponton jártak év közben.

A lakosság tömi igazán az állam zsebét

A nagybani piaci értékesítés sikere azonban eltörpül a lakossági állomány kirobbanó sikere mellett. A tavaly decemberben megjelent 2019-es finanszírozási tervben bruttó 5155 milliárd forintos lakossági kibocsátással számolt az ÁKK, ami 800 milliárdos nettó állománynövekedést jelentene. Ehhez képest szeptember végéig 5314,2 milliárd forint volt az eladás, ami már nettó 1276,8 milliárdos növekedést jelent az év eleje óta.

Vagyis csak a lakossági állampapírokban már kilenc hónap alatt majdnem 500 milliárd forinttal sikerült túlteljesíteni az egész éves tervet. Ez elsősorban a nyáron piacra dobott Magyar Állampapír Plusznak (MÁP+) köszönhető, a szuperállampapírból már 2500 milliárd forint értékben adtak el. Ráadásul a friss adatok szerint nem csökken a roham, sőt az utóbbi hetekben megint 100 milliárd forint feletti jegyzési eredményeket hozott a MÁP+.

Ha pedig hasonló ütemben folytatódik az értékesítés, akkor az év végéig még folyamatosan hízhat a plusz az éves tervhez képest. A következő három hónapban még több százmilliárdos nettó növekedést simán elérhet a slágertermék, így az éves növekedés akár az eredeti terv duplája is lehet.

A vártnál sokkal erősebb lakossági értékesítés a kormányzat betétein is meglátszik, az MNB-nél vezetett kincstári egységes számla (kesz) egyenlege szeptember végén közel 1700 milliárd forint volt. Augusztusban még 2000 milliárd közelében is volt ez a likvid tartalék, de még a jelenlegi szint is mintegy 350 milliárd forinttal magasabb, mint a tavaly szeptemberi.

2020-ban akár forradalmi újítás is jöhet

Láthattuk, hogy az idei finanszírozási folyamatok alapján szinte biztosra vehető, hogy bőven túlteljesül majd az év végére a forrásbevonási cél, vagyis sokkal több pénze lehet a kormánynak annál, mint amivel eredetileg számolt. Ilyen esetben három dolgot tehetnek:

Elköltik ezt a pluszpénzt. Ebből a szempontból akár kapóra is jöhet, hogy Orbán Viktor többször utalt egy második gazdaságvédelmi akcióterv szükségességére, illetve a családpolitikai intézkedések további kiterjesztése is szóba került kormányzati körben. A dolog nehézsége, hogy hiába van rá pénzforgalmi alapon bőséges fedezet, az eredményszemléletű hiányt növeli, ami a kormányzati hiánycél elvétését jelentheti. Némi mozgástér azért még van, mert a költségvetés alapvetően jól áll.

A másik megoldás, hogy az eddiginél nagyobb tartalékot képez a kormány, amire azonban egyelőre nem tudni, miért lenne szükség. Persze nem zárható ki, hogy a nyugat-európai recessziós félelmekre ez lesz majd a kormány egyik válasza. Az eddigi bőséges forrásbevonás az állampapírpiacról és a lakosságtól azt is jelenti, hogy az államadósság nem csökken olyan tempóban, mint ahogyan azt tehetné. Igaz, a gyors növekedés miatt az adósságráta így is érdemben tud csökkenni.

A harmadik lehetőség (elsősorban már nem is az idei évben), hogy a forrásbevonást szép lassan visszafogja az állam. Ezt a lehetőséget érdemes egy kicsit végiggondolni.

Hosszabb távon ugyanis, ha a szuperállampapír idei sikere fennmarad, az teljesen átalakíthatja a finanszírozási terveket. Akkor ugyanis 2020-ban várhatóan kevesebb pénzt kell bevonni a nagybani piacról. A jelenlegi 10-15 milliárdos tételnél kisebb mennyiséget azonban nem biztos, hogy érdemes meghirdetni az aukciókon, ezért

jövőre akár gyökeresen is átalakulhat az eddigi aukciós rendszer, ritkulhatnak az értékesítések, illetve még inkább elmozdulhat a hosszabb futamidejű papírok felé az ÁKK.

A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy ritkulnak a most kéthetente tartott aukciók, illetve a jelenleginél hosszabb kötvények is megjelenhetnek. Utóbbival kapcsolatban már pletykáltak arról a piaci szereplők, hogy megjelenhet egy új 30 éves papír.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a 2020-as finanszírozási tervet decemberben teheti majd közzé az ÁKK, akkor kiderül, hogy ők számolnak-e a szuperállampapír kirobbanó sikerével jövőre is, illetve ez hogyan alakíthatja át a forrásbevonási terveket.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán