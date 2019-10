Megjött a Fed várva várt döntése – Mit mond ezek után Powell?

A döntés előtt a befektetők szinte biztosra vették, hogy a Fed tovább csökkenti majd a kamatot azt követően, hogy legutóbbi két ülésén július végén és szeptember közepén így tett. Nem is okozott meglepetést az amerikai jegybank, sorozatban a harmadik lazítást jelentette be szerda este.

Korábban Jerome Powell Fed-elnök „ciklusközi kiigazításnak” nevezte a jelenlegi folyamatot, mely nem tudni, meddig tarthat. A szakember egy kilencvenes évekbeli hasonló példát hozott fel, amikor összesen 75 bázisponttal csökkentette a kamatot a jegybank. Így sokan arra számítanak, hogy most is egy időre leállhat a lazítással a Fed, ezt erősítheti a ma délután megjelent kifejezetten erős GDP-adat is.

Powell magyar idő szerint fél nyolckor tart sajtótájékoztatót, ami után okosabbak lehetünk a jövőbeli kamatpolitikát illetően is.