A gyenge forint betett a külföldi használt autók behozatalának

Csökkent a használt autók magyarországi importja 6,6 százalékkal az idei harmadik negyedévben, ezzel már kilenc hónapja tart a visszaesés, ami a Das WeltAuto közleménye szerint elsősorban a forint-euró árfolyam alakulásának következménye.

Az idén január és szeptember között 117 352 használt autót hoztak be Magyarországra, 2,2 százalékkal kevesebbet, mint 2018 azonos időszakában - ismerteti a cég az MTI-hez eljuttatott közleményében a Datahouse adatait idézve. Megjegyzik: a leggyengébb hónap az augusztus volt, amikor 17,8 százalékkal zuhant a behozatal. A hazai átírások ugyanakkor továbbra is nőnek, eddig 603 303 gépkocsi cserélt gazdát a magyarországi használt autók piacán, 5,9 százalékkal több, mint tavaly az elő kilenc hónapban.

Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója rámutatott: az autóimportot a forint-euró árfolyam befolyásolja leginkább, de már annak is vannak jelei, hogy a használtautó-vásárlók kezdik felismerni a külföldi autóvásárlás kockázatát.

A határon túlról érkező gépkocsik ugyanis sokszor ismeretlen múlttal rendelkeznek, megbízhatóságuk is kérdőjeles, legfőképpen azért, mert többségükben idősebb modelleket választanak a vevők. Probléma esetén pedig a jogaikat sem tudják érvényesíteni - hívta fel a figyelmet a márkavezető.

Hozzátette, nagy segítség lehet ugyanakkor a használt autót vásárlók számára a Jármű Szolgáltatási Platform, ahol bővebben informálódhatnak a járművekről. Az átírások adatai alapján belföldön és az importban is az alsó-középkategóriás autók voltak a legkeresettebbek az idén is. A külföldről behozott autók között továbbra is népszerűek a felső-középkategóriás és egyterű autók, azonban az import 60 százalékát még mindig 10 évnél idősebb autók teszik ki.

A Das WeltAuto a Volkswagen csoport márkáit forgalmazó Porsche Hungaria használtautó-üzletága, amely 30 értékesítőhellyel rendelkezik országszerte, 2018-ban mintegy 7600 járművet adott el.