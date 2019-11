Nagyon viszik az új autókat Magyarországon - Ezek most a legkeresettebb márkák

Októberben 12 451 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, 14 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez egyben azt is jelentette, hogy az év első tíz hónapjában 127 556 új gépkocsit adtak el, ami 10,4 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest - közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) és a Carinfo.hu a DataHouse adatai alapján.

Az MGE jelezte, hogy az év első tíz hónapjának értékesítési számai alapján az év végére várt értékesítési volumen reálisnak, sőt inkább túlteljesíthetőnek látszik. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a személygépjárművek esetében az idén összesen 160 ezer forgalomba helyezéssel számolt az MGE a januárban kiadott előrejelzésében.

Kiemelték, hogy a tisztán elektromos gépkocsik forgalomba helyezése jelentősen csökkent, amit az egyesület a magas árakkal magyarázott elsősorban. Hozzátették azt is, hogy a csökkenés összhangban áll a nemzetközi folyamatokkal.

Az egyesület azt is hangsúlyozta, hogy a kormány nagycsaládosokat támogató programja nagyon sikeres. A legfrissebb statisztikák szerint október végéig mintegy 16 ezer igénylés érkezett, ami meghaladja a várakozásokat. Ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, a bejelentése után 5 hónappal július elsején életbe lépett a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program. Friss összeállításunkban megnéztük az aktuális listaárakat, amelyeket az alábbi linkre kattintva lehet elérni:

Októberben egyébként a legtöbb autót a Ford adta el, szám szerint 1442 darabot, a márka piaci részesedése ezzel 11,6 százalék volt. A lista második helyén a Skoda állt 1210 darab eladott új személyautóval és 9,7 százalékot meghaladó piaci részesedéssel, őket követte a Volkswagen, a Suzuki és a Toyota.

A legnépszerűbb kategória a globális trendeknek megfelelően nálunk is az SUV, több mint minden harmadik autó (37%) SUV volt az eladót új autók között az év első tíz hónapjában. A lista második helyét az alsó-középkategória, míg a harmadikat a kisautók szerezték meg.

Az MGE kiemelte azt is, hogy éves összevetésben mérséklődött a nagyhaszongépjárművek és az autóbuszok forgalomba helyezése is. Októberi visszaesésük 14 százalék, illetve 73 százalék, a kumulált csökkenésük 14 százalék, illetve 26 százalék. A nagyhaszongépjárművek csökkenése a sofőrhiány és a dráguló működési körülmények következménye, darabszámuk októberben 365, a kumulált darabszám 4646 volt. Az autóbuszok darabszáma ennél is kisebb, a havi mindössze 27, a kumulált 404. Az MGE abban bízik, hogy az elöregedett buszok a következő évek során nagyobb mértékben cserélődnek újakra.