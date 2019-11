Új csúcson az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkednek az irányadó európai részvényindexek a hét első napján, a hangulatot az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseit övező optimizmus javította. A magyar tőzsde is felfelé kapaszkodik, míg a hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban. A tengerentúli tőzsdék is emelkednek, a Dow, az S&P500 és a Nasdaq is új történelmi csúcsra kapaszkodott ma délután.