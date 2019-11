Titlakoznak a pedagógusok a kormány új javaslata ellen

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) továbbra is tiltakozik az ellen, hogy a parlament előtt lévő új szakképzési törvényjavaslat elfogadása esetén megszűntessék a szakképzésben dolgozók közalkalmazotti státuszát - közölte az érdekvédelmi tömörülés kedden az MTI-vel.

Rámutattak: ha a törvény életbe lépne, a szakképzésben dolgozó oktatók elveszítenék jelenlegi közalkalmazotti státuszukat és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartoznának. Mindez azt jelenti, hogy rövidebb lehet a felmentési idő, megszűnhet az áthelyezési lehetőség, a munkáltató állásfelajánlási kötelezettsége.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 02. Minden korábbinál jelentősebb béremelés vár a szakképzésben dolgozó pedagógusokra

Kitértek arra is, hogy a tervezett új szabályozással a pedagógus elveszítheti a háromévenkénti soros előrelépés lehetőségét, nem kapna törvényi garanciát munkakörének tartalmára, csökkenhet a pótszabadság mértéke, megszűnhet a jubileumi jutalom, az 50 százalékos utazási kedvezmény. Szabaddá válna az út az előtt, hogy "a rabszolgatörvényt" a szakképzésben dolgozókra is kiterjesszék, akár heti 40 tanórát is tarthatnának - sorolták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy egyéni béralkut ígérnek a szakképzésben dolgozóknak, miközben elveszíthetik kollektív jogaikat, egyebek között azt, hogy létszámcsökkentés előtt egyeztetni kell a szakszervezetekkel.

A PSZ szerint tisztázatlan, mi lesz a szakképzésben dolgozó, közismereti tárgyakat oktató pedagógusokkal és a nevelést-oktatást segítő, továbbá a technikai munkatársakkal.

A Pedagógusok Szakszervezete nem engedi, hogy a dolgozók még inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek, bármennyire csábító is a béremelés ígérete, a kormány ugyanis úgy akar fizetésemelést adni, hogy akár többet is elvehet a dolgozóktól, ami hatással lehet a tanulók jövőjére - írták a közleményben.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleménye szerint a minisztérium továbbra is nyitott az egyeztetésekre a szakképzés fejlesztése érdekében. Az Országgyűlés elé benyújtott törvénytervezet szerint 2020 júliusától átlagosan 30%-os béremelés várható a szakképzésben dolgozó pedagógusoknál, amelyre a kormány évi 35 milliárd forint többlettámogatást biztosít. A tervekről a minisztérium a napokban is tárgyalt a legnagyobb pedagógusszakmai érdekképviseletekkel, a Pedagógusok Szakszervezetével és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével.

Ha az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, akkor osztrák mintára jobb és gyakorlatiasabb lesz a szakképzés, emelkedik a szakképzésben dolgozó pedagógusok és oktatók bére, ösztöndíjakat kapnak a szakképzésben tanulók. A javaslat célja, hogy a munkaerőpiacon értékes tudással bíró, egyre jobban képzett, felkészült fiatalok álljanak a hazai vállalkozások rendelkezésére. Így a javaslat hozzájárul a foglalkoztatás, különösen a fiatalok foglalkoztatásának további bővítéséhez. A 2020/2021-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz: a technikum és a szakképző iskola - írta az ITM.

(Címlapkép: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a stratégiai partneri megállapodás aláírásán az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Akadémia utcai épületében 2019. március 29-én. MTI/Illyés Tibor)