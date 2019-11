Powell: Nem várható további vágás

Az elmúlt időszak három kamatvágása után nem várható további monetáris lazítás - ez rajzolódik ki Jerome Powell Fed-elnök szerdai parlamenti meghallgatásról kiadott beszédéből. Ez azt jelenti, hogy idén már nem lesz negyedik kamatvágás, így jelenlegi 1,5-1,75%-os kamatsáv maradhat meg. Ez egyébként nem okozott meglepetést a piac számára, mert a beszéd megjelenése előtt már szinte biztosra vette ezt a kimenetet.

Powell arról beszélt a Kongresszus Joint Economic Committee-je előtt, hogy a jelenlegi monetáris politika továbbra is megfelelő lesz mindaddig, amíg a várakozásiktól érdemben eltérő adat nem érkezik. Power viszont figyelmeztetett, hogy a gazdaság kilátásai továbbra is tartogatnak kockázatokat, mint példul a külföldi lomha növekedés és a kereskedelmi konfliktusok.

A Fed elnöke arról beszélt a kongresszusi meghallgatásán, hogy a jelenlegi monetáris politikai pályát folytatni fogják, amennyiben nem érkezik a várakozásaiknak nem megfelelő adat. Úgy látja, hogy amennyiben a gazdaság továbbra is egy mérsékelt növekedési pályán marad, a munkaerőpiac továbbra is erős marad és az infláció továbbra is a 2%-os cél közelében marad, akkor a monetáris politika nem igényel korrekciót a közeljövőben.

Powell hozzátette, hogy visszaesés esetén fontos lenne az is, hogy a fiskális politika is támogassa a gazdaságot. Viszont megjegyezte, hogy a jelenlegi fiskális politika egy fenntarthatatlan útra lépett, magas és egyre csak növekvő adósságállománnyal. Az amerikai jegybank vezetője figyelmeztetett a jelenlegi fiskális túlköltekezés veszélyeire:

Ez a kilátás visszaesés esetén nagymértékben korlátozná a döntéshozók hajlandóságát és képességét a gazdaság élénkítésére.

Ennek ellenére a gazdaság kilátásait kedvezőnek értékelte, mivel elmondása szerint a GDP éves szinten 1,9%-kal nőtt a harmadik negyedévben. További bizakodásra ad okot a háztartási költekezések dinamikus emelkedése és lakossági beruházások is növekedésnek indultak a harmadik negyedévben.

Elmondása szerint a globális gazdaság lassulása és a kereskedelmi háború az üzleti beruházásokon csapódik, ami mérsékelt növekedést eredményezi. Ezek a tényezők az export szektorban és a feldolgozóipari termelésben is meglátszanak.

Powell bejelentésére a dollára árfolyama stabil maradt 1,1000 körül az euróval szemben, az S&P500 pedig minimális növekedést mutatott.

Címlapkép: Daniel Brenner/Bloomberg via Getty Images