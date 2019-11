Karácsony Gergely kiakadt és felszólította a kormányt

A kormány azt tervezi, hogy törvénybe iktatja, mire fordíthatja egy önkormányzat a helyi iparűzési adóbevételeit. A javaslatra Karácsony Gergely főpolgármester élesen reagált az ATV műsorában.

A Portfolio is beszámolt arról a kormányzati tervről, hogy az iparűzési adót elsődlegesen a helyi tömegközlekedés finanszírozására kell fordítaniuk az önkormányzatoknak, és ezt a jövőben törvénybe is foglalja a kormány. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára azt is mondta, hogy ha Tarlós István tudta finanszírozni a főváros tömegközlekedését, akkor Karácsony Gergelynek is kell tudni. Itt jegyezzük meg, hogy az előző főpolgármester idején is méretes mínusszal futott a fővárosi tömegközlekedés, az állami támogatással tudták működtetni.

Karácsony Gergely a javaslattal kapcsolatban a műsorban úgy fogalmazott, hogy „nem tudom mire vélni, hogy ez mi a túró”.

A javaslat értelmében a törvényben átírnak egy szót, a „különösen” helyett „elsősorban” lesz benne. Ez a javaslat csak akkor értelmezhető, ha egy forgatókönyvbe illeszkedik - fejtette ki.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy

a módosítás ellentétes azzal az Orbán-Tarlós megállapodással, amelyről Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy szent és sérthetetlen.

Ezek után feltehető szerinte a kérdés, hogy ha az állam a közösségi közlekedésből kivonul, akkor ki fog-e vonulni az oktatásból és az egészségügyből is.

Elmondása szerint a javaslatról a sajtóból értesült, és egyúttal felszólította a kormányt, hogy vonja vissza. Arra is figyelmeztetett, hogy ha a kormány felrúgja az Orbán-Tarlós megállapodást, az dominóhatást indíthat el.

Címlapkép: Karácsony Gergely főpolgármester (k) beszédet mond az új összetételű Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 5-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán