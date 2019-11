Pocsék hír jött az Egyesült Államokból

Jelentősen visszaesett az ipari termelés az Egyesült Államokban.

Októberben 0,8%-kal csökkent az ipari termelés az USA-ban egy hónap alatt, ilyen gyenge adatra 2018 májusa óta nem volt példa. Ez volt az egymást követő harmadik hónap, hogy zsugorodott az ipar az Egyesült Államokban. Az adat azért is kiábrándító, mert az elemzők most is pesszimisták voltak, akik 0,5%-os visszaesést prognosztizáltak, ehhez képest még gyengébben teljesített az ipar.

A nagy visszaesés részben annak tudható be, hogy októberben több nagy sztrájk is volt az USA-ban, ami miatt visszaesett az autóipar. Az ipari kapacitáskihasználtság októberben 76,7%-ra esett, ilyen alacsony szinten 25 hónapja nem állt a mutató.

Az amerikai ipart a sztrájkok mellett a kereskedelmi háború, a globális kereslet visszaesése és a Boeing-botrány is sújtja. A beszerzésimenedzser-indexek alapján gyors felpattanásra nem lehet számítani, de lassan javulhat a helyzet a következő hónapokban.