Trump: még mindig nincs internet Iránban, nem véletlenül

Teheránban Haszán Róháni iráni elnök szerdán jelentette be, hogy sikerült véget vetni a több napja tartó zavargásoknak, amelyek az üzemanyagár-emelések miatt robbantak ki több nagyvárosban. Ám az internet még mindig nem vált hozzáférhetővé. Róháni "külföldi összeesküvőket" sejtetett a tüntetések hátterében, Donald Trump azonban csütörtökön úgy vélekedett, hogy az iráni rendszer "elbizonytalanodott".

"Irán oly instabillá vált, hogy a rendszer felfüggesztett minden internetkapcsolatot azért, hogy a nagyszerű iráni nép ne szólalhasson meg az országban zajló óriási erőszakhullámmal kapcsolatban" - fogalmazott Twitter-bejegyzésében az amerikai elnök, aki a többhatalmi iráni atomalku egyoldalú felmondása óta többször is szigorú szankciókkal sújtotta Iránt.

Donald Trump a mikroblogon leszögezte: a perzsa vezetés "nulla átláthatóságot akar, mert azt hiszi, a világ nem veszi észre az iráni rezsim okozta haláleseteket és tragédiát".

Iran has become so unstable that the regime has shut down their entire Internet System so that the Great Iranian people cannot talk about the tremendous violence taking place within the country....