Örülhetnek a gyermekes szülők, késedelmi kamatot kaphatnak a nyugdíjasok

Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós nyújtott be a családvédelmi akciótervhez törvényjavaslatot , amely szerint többek között a gyerekes szülők tovább tarthatnának igényt részmunkaidős foglalkoztatásra, kivezetik a gyest, és késedelmi kamatot fizethet a nyugdíjfolyósító - írja a 24.hu.

Jelenleg az a szabály a Munka Törvénykönyve szerint, hogy ha egy gyereket nevelő dolgozó kéri, a munkáltató köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Ezt most a gyermek hároméves koráig kell alkalmazni, illetve három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig.Januártól a részmunkaidőt a gyermek négyéves koráig, három gyermek felett pedig hatéves koráig kellene biztosítania a munkaadónak - írja a 24.hu. Bár az indoklásban néhány jogviszonynál a kisgyermekes anyákra rugalmasabb foglalkoztatására hivatkoznak, a mostani szabályozás, és a tervezet is munkavállalókat említ, vagyis az apák is igénybe vehetik a kedvezményt.

A gyermekgondozási segélyt (gyes) 2016. január elseje óta gyermekgondozást segítő ellátásként kell folyósítani, így tehát azóta gyakorlatilag szép lassan megszűnt. Most a Munka Törvénykönyvéből is kivennék a gyesre hivatkozást.

Jövőre rajtol a nagyszülői gyed, amelyet a még nem nyugdíjas, dolgozó nagyszülők vehetnek majd igénybe. Az igénybe vevők a javaslat szerint az ellátás folyósítása alatt fizetés nélküli szabadságban és felmondási védelemben részesülnének, és a gyed időszaka szabadságra és végkielégítésre is jogosítana, csakúgy, mint a szülői gyednél.

a nyugdíjtörvénybe bekerülne, hogy a késedelmesen folyósított nyugellátás összege után másnaptól köteles a nyugdíjfolyósító szerv késedelmi kamatot fizetni. Hogy ennek köze lehet-e az idei januári nyugdíjutalási késedelemhez, az nem derül ki az indoklásból, csak annyi, hogy a hatóság jogszerűtlen eljárása esetén járjon ugyanakkor kamat, mintha amekkorát az ügyfél fizet a hatóságnak, ha ő vét a jogszabályok ellen.

A javaslat szerint új típusú idősotthonok jöhetnek létre, amelyekben az ellátottak után állami támogatást nem lehetne igénybe venni. Ezekbe az intézményekbe akár száz százalékban lehetne olyan személyeket felvenni, akik nem igényelnek gondozást. Eddig erre csak 15 százalékban volt lehetőség. A szolgáltatási díjon felül a belépőktől egyszeri hozzájárulást lehetne kérni, az ellátottak védelmében pedig két elem került be a javaslatba: a szolgáltatási díj évente maximum az előző évi infláció duplájával nőhet, illetve az ellátott állapotromlása esetén nem lehetne megszüntetni a jogviszonyt. Ugyancsak a védelem erősítését szolgálja az a javaslat, hogy felszámolás illetve csődeljárás esetén az idős ellátottak követelése előzze meg a többi követelést.

Az örökbefogadások ügymenetének gyorsítását szolgálná egy összehangolt informatikai rendszer, egységes örökbefogadói nyilvántartás létrehozása, Gyermekeink védelmében néven. Ebbe minden, az örökbefogadásban érintett szerv betekinthetne.

