Fontos bejelentés a magyar autópályadíjakkal kapcsolatban

Vasárnaptól vásárolhatók meg a 2020-ra érvényes megyei és országos úthasználati jogosultságok, az ideiek január 31-ig érvényesek – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató tájékoztatása szerint.

Schanda Tamás hangsúlyozta: az úthasználati jogosultságokat személyesen és digitális felületeken is meg lehet váltani változatlan áron, hiszen az éves úthasználat nyolcadik éve, a megyei jogosultságok pedig a 2015-ös bevezetésük óta nem drágulnak. 2016-hoz képest tavaly 24 ezerrel több, csaknem 44 ezer országos jogosultság kelt el elővételben, míg megyei jogosultságokból 2018 decemberében majdnem 78 ezret vásároltak, vagyis 21 ezerrel többet, mint előtte 2 évvel.

Fontos tudnivaló, hogy a 2020-ra szóló e-matricák érvényességi ideje nem a vásárlás időpontjától, hanem 2020. január 1-től 2021. január 31-ig tart.

Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. vezérigazgatója az előértékesítés jelentőségét azzal indokolta, hogy az éves matricák 60 százalékát ilyenkor váltják meg a közlekedők. Hangsúlyozta: az ematrica.nemzetiutdij.hu oldal az egyetlen olyan elektronikus felület, amelyen kényelmi díj nélkül vásárolhatók meg az úthasználati jogosultságok.

Ez jó az ügyfeleinknek, az állampolgároknak, mert idén és tavaly félmilliárd forintnak megfelelő összeget spóroltak meg az autósok azáltal, hogy a NÚSZ-t és nem valamelyik viszonteladóját választották.

A befizetett kényelmi díjak összege tavaly egyébként 440 millió forint volt, idén pedig már az első 10 hónapban elérte a 450 millió forintot – ismertette. A vezérigazgató bejelentette: a NÚSZ Zrt. jövőre térképes útvonal- és matricatervező szolgáltatást indít. Az alkalmazás megmutatja az ügyfeleknek a legkedvezőbb útvonalat és feltünteti az ahhoz szükséges jogosultságokat. A NÚSZ jövőre minden üzemanyagkártyára kiterjeszti az útdíjfizetés lehetőségét, és bővíti a menet közbeni ellenőrzéseket is, több ellenőrző kocsi járja majd az utakat 2020-ban. A 2 éve indult nagyvásárlói programhoz hamarosan a MÁV is csatlakozhat, és továbbra is minden vállalkozás igénybe veheti az ezzel járó lehetőségeket – mondta Bartal Tamás.

Juhász Edit, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár közölte: a NÚSZ Zrt. bevétele a tavalyi 315 milliárd forintról várhatóan 364 milliárd forintra nő idén, a költségvetési törvényben előírt bevételi elvárásokat tehát továbbra is teljesíti. 2019 novemberéig a bevételek az e-útdíjak után 18 százalékkal, az e-matricák után csaknem 10 százalékkal nőttek, az útdíjbevételek majdnem felét külföldi járművekre fizették.

