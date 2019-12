A BMW hatalmas beruházást hajt végre legnagyobb európai gyáránál

A BMW mintegy 400 millió eurót fektet be a Dingolfingban működő gyárába, ahol a 2021-ben érkező BMW iNEXT modell is készül majd. A bajor prémiumgyártó legnagyobb európai üzeme ezzel párhuzamosan a tisztán elektromos meghajtású és nagymértékben automatizált gépkocsik tömegtermelésére is felkészül - jelentette be a vállalat közleményében.

A technológiai zászlóshajóként debütáló BMW iNEXT piaci premierjétől kezdve a dingolfingi üzem egy gyártósoron lesz képes a tisztán elektromos meghajtású, a plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt és a belsőégésű erőforrással hajtott modellek termelésére.

Rugalmas gyártási struktúráinknak köszönhetően üzemeink a legváltozatosabb piaci igényekhez is pillanatokon belül képesek alkalmazkodni

- mondta Milan Nedeljkovic, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja.

Határozottan hiszünk abban, hogy az elkövetkező években világszerte egynél több megoldásra lesz szükségünk ahhoz, hogy maradéktalanul kielégítsük ügyfeleink mobilitási igényeit, így továbbra is eltérő típusú hajtáslánc-technológiákra rendezkedünk be - tette hozzá. A dingolfingi gyárban készülő gépkocsik hozzávetőlegesen 10 százalékát már ma is a plug-in hibrid hajtáslánc-technológiákkal szerelt modellek adják. 2021-ben a BMW iNEXT az üzem első tisztán elektromos meghajtású négykerekűjeként érkezik meg az alsó-bajorországi üzem gyártósoraira.

A 400 millió euró befektetésével és a fejlesztési munkálatok ütemezésével a dingolfingi gyár nem csupán az elektromos mobilitás irányába, de a nagymértékben automatizált modellek tömegtermelése felé is jelentős lépést tesz.

A BMW iNEXT nem csupán egy új modell, hanem számos kulcsfontosságú autóipari megoldás, így főként az automatizált járművezetés új technológiai úttörője is, amely a rákövetkező években debütáló műszaki innovációk előtt is kikövezi az utat. A BMW iNEXT érkezésére felkészülő dingolfingi üzem így számos más újdonságnak is otthont ad majd - nyilatkozta Christoph Schröder, a BMW Group dingolfingi gyárának igazgatója.

Az előkészületek gyakorlatilag mindegyik üzemi területet és tömegtermelési fázist érintik.

Idén augusztusban négy héten át szünetelt a termelés Dingolfingban, hogy ez idő alatt a mérnökök feltérképezzék és lemodellezzék a BMW iNEXT fogadásához szükséges továbbfejlesztési lépéseket.

A dingolfingi létesítmény szívében található karosszéria-összeszerelő üzemet már hónapokkal ezelőtt felkészítették a BMW iNEXT érkezésére: a technológiai zászlóshajó karosszériája olyan összetett szerelési folyamatokat kíván, hogy Dingolfingban új karosszéria-összeszerelő gyártósorokat kellett rendszerbe állítani. A bajor prémiumgyártó tervezőmérnökei és karosszéria-összeszerelést végző munkatársai több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a több anyagból összepréselt elemek és a könnyűszerkezetes járműépítési alapelvek alkalmazása terén, például az új BMW 7-es sorozat tömegtermelésének köszönhetően. Az üzemet már a luxuslimuzin érkezése előtt felkészítették az acél, alumínium és szénszál-erősítésű műanyag (CFRP) hármas kombinációjából álló karosszéria összeszerelési komplexitására, az iparág egyik leghosszabb fényezés-szárító kamráival felvértezve.

A BMW iNEXT számos ehhez hasonló tömegtermelési folyamatot kamatoztathat. Az újdonság a dingolfingi üzem két gyártócsarnokának egyikében lát majd napvilágot, a BMW 5-ös sorozattal, a BMW 7-es sorozattal és a BMW 8-as sorozattal közös gyártósoron.

A tisztán elektromos meghajtású és nagymértékben automatizált modellek ugyanakkor számos ponton másféle gyártási eljárás szerint készülnek, mint a belsőégésű erőforrással szerelt gépkocsik.

Az elektromos autók hajtásláncának összeszerelési fázisában például sok lépés kihagyható, miközben a karosszéria összeszerelése bonyolultabb és időigényesebb feladat (legyen szó akár a nagyfeszültségű akkumulátor integrálásáról, akár a nagyméretű kábelkötegek elvezetéséről). A nagymértékben automatizált járművekbe mindezeken felül sokkal több szenzort, tisztítórendszert és nagyteljesítményű számítógépet is be kell építeni. A számos új funkciót ráadásul speciális tesztfolyamatok vizsgálják felül, így a karosszéria-összeszerelő csarnok újragondolására és a gyártósorok kibővítésére van szükség. A háromszintes dingolfingi csarnok kibővítése már 2018 nyarán megkezdődött, az újabb és újabb gyártósorok pedig fokozatosan munkába állnak. Augusztus végén például a gyártósorok új „egyesítő” szekciója is elkészült, ahol a karosszéria és a hajtáslánc találkozik.

Érdemes azt is kiemelni, hogy a BMW hálózatról tölthető hajtáslánc-technológiáinak globális fejlesztőközpontjaként a dingolfingi üzem átfogó bővítésen és fejlesztésen esik át, ahol hosszú távon több mint 2 000 ember dolgozik majd a tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiák alkatrészeinek előállításán.

Dingolfingban a BMW 31 létesítményből álló nemzetközi gyártási hálózatának egyik meghatározó létesítménye üzemel, a BMW 3-as sorozatból, a BMW 4-es sorozatból, a BMW 5-ös sorozatból, a BMW 6-os sorozatból, a BMW 7-es sorozatból és a BMW 8-as sorozatból pedig összesen naponta mintegy 1 500 darab készül el. 2018-ban az üzem hozzávetőlegesen 330 ezer új autót állított elő. A gyár körülbelül 18 000 embernek ad munkát és 800 szakmai gyakornoknak biztosít képzési helyszínt.

Címlapkép forrása: Tobias Hase/picture alliance via Getty Images