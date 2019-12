Lagarde: nyitottság kell a monetáris politika stratégiájának felülvizsgálatához

A monetáris politika stratégiájának felülvizsgálatához alapos elemzés és nyitottság szükséges - jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank újonnan megválasztott elnöke hétfőn az Európai Parlament gazdasági és monetáris ügyekkel foglalkozó bizottságában hétfőn.

Lagarde első parlamenti bizottsági meghallgatásán kifejtette: az euróövezet gazdasági növekedése továbbra is gyenge, a világgazdasági kilátások is bizonytalanok. Ugyanakkor az euróövezet fogyasztása továbbra is ellenálló és a munkaerő-piaci feltételek tovább javultak.

Az EKB monetáris stratégiájának legutóbbi 2003-as felülvizsgálata óta a makrogazdasági helyzet megváltozott, új kihívások jelentek meg, mint a demográfiai és klímaváltozás vagy a technológia lendületes fejlődése, amelyekre válaszolni kell. Az EKB előzetes iránymutatásainak megfelelően a monetáris politikájával továbbra is támogatni fogja a gazdaságot, és az árstabilitás védelmét szem előtt tartva reagál a jövőbeli kockázatokra - jelentette ki Lagarde, aki a felülvizsgálat irányáról és ütemtervéről nem közölt részleteket.

Lagarde beszédében kitért arra, hogy a blokklánc technológián alapuló kriptodevizák, amelyeket nagy technológiai vagy pénzügyi cégek támogatnak, csak akkor lesznek hasznosak, ha a kapcsolódó kockázatokat enyhíti a hatékony szabályozás és felügyelet.

Az EKB készen áll erre. Együttműködik más központi bankokkal és nemzetközi hatóságokkal, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen innovációk támogatása és a kockázatkezelés között - tette hozzá.

Végezetül kijelentette, hogy az EKB továbbra is aktívan részt vesz a központi bank digitális valutájának értékelésében is, mivel az EKB célja a biztonságosabb, innovatívabb és integráltabb eurófizetések előmozdítása. Ez mindenki számára előnyös az euróövezetben, és erősíti az eurót nemzetközi szinten is - jelentette ki az EKB elnöke.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images